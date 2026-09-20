Corpoelec activa operativo en Miranda y esta importante vía tendrá restricciones

La circulación por la Autopista Regional del Centro presenta restricciones este domingo 20 de septiembre debido a una serie de maniobras ejecutadas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para optimizar la infraestructura eléctrica del estado Miranda.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio para la Energía Eléctrica y Corpoelec, los trabajos contemplan el traslado de conductores hacia una nueva torre de transmisión correspondiente a la línea Papelón–Cortada del Guayabo–Paracotos N.º 1, de 69 kV.

¿Qué pasa en la ARC a la altura de Paracotos?

Para garantizar la seguridad durante las maniobras, las autoridades activaron un dispositivo de regulación vehicular en coordinación con el Ministerio para el Transporte.

El operativo comenzó a las 7:00 de la mañana y contempló un cierre total de la ARC durante aproximadamente 15 minutos al inicio de las labores. Posteriormente, se estableció un paso parcialmente restringido mientras avanzan los trabajos técnicos.

La intervención tiene una duración estimada de ocho horas, por lo que los conductores que utilicen este tramo durante la jornada deberán considerar posibles demoras y atender las indicaciones del personal desplegado en la vía.

Estas son las zonas involucradas

Las maniobras no se limitan al punto de la autopista. Los trabajos también comprenden sectores de la parroquia Paracotos, en el municipio Guaicaipuro, además de Las Brisas, en el municipio Cristóbal Rojas, y las comunidades de Valles de Chara y Brisas de Charallave.

Corpoelec señaló que estas acciones forman parte de las labores destinadas a fortalecer y optimizar la red de transmisión eléctrica en Miranda.

Ante la restricción vial, las autoridades exhortaron a los usuarios de la ARC a tomar previsiones, respetar la señalización y circular con precaución por el tramo intervenido.

También pidieron a los residentes de las zonas involucradas considerar las medidas necesarias mientras culminan las maniobras.