BCV establece nuevas tarifas bancarias para transacciones en pago móvil

El Banco Central de Venezuela (BCV) oficializó un ajuste en las tarifas y comisiones bancarias mediante la Gaceta Oficial N.º 46.427.
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Aunque los porcentajes variables de las transacciones se mantuvieron sin cambios severos, el impacto para los ciudadanos está en la fijación de un monto mínimo de 14 bolívares para cualquier operación de pago móvil, lo que representa un incremento del 600% frente a los Bs. 2 anteriores.
El ajuste se aplica de manera uniforme tanto para operaciones interbancarias como del mismo banco.
Nuevas tarifas de pago móvil
- Persona a Persona (P2P): Comisión de 0,30% del monto total, con un mínimo obligatorio de Bs. 14.
- Persona a Comercio (P2C): Comisión de hasta 1,50% del monto cancelado, con un mínimo obligatorio de Bs. 14.
- Comercio a Persona (C2P): Comisión interbancaria de hasta 2% (mismo banco hasta 1,75%), con un mínimo obligatorio de Bs. 14.
Esta nueva normativa también incorpora una penalización por transacciones fallidas, un recargo adicional que los usuarios y comercios deberán en cuenta para evitar afectar sus presupuestos ante errores de conexión o fallas operativas.