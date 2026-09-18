¡Atención Caracas! Saime sorprende con anuncio para todos los ciudadanos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó desde el jueves 17 de septiembre una jornada especial de atención ciudadana en Caracas, una alternativa que permitirá a los usuarios realizar determinados trámites de identificación sin pasar por el procedimiento habitual de solicitud de cita.

El operativo se desarrolla en los espacios de la Plaza de la Juventud, ubicada en la avenida México, en la parroquia Bellas Artes del municipio Libertador, y permanecerá activo hasta el próximo sábado 26 de septiembre.

¿A qué hora atenderá el Saime?

Durante los días de la jornada, los funcionarios del organismo estarán disponibles entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en horario continuo.

Uno de los principales atractivos del despliegue es que los ciudadanos podrán gestionar la renovación de la cédula de identidad de manera presencial sin solicitar una cita previa a través de la plataforma del Saime. Para este trámite tampoco se exigirán recaudos adicionales.

De esta manera, quienes necesiten renovar su documento podrán acudir directamente al punto habilitado durante el período establecido para el operativo.

Estos ciudadanos sí deberán llevar documentos

La jornada también contempla la verificación de datos registrados en el sistema de identificación. En estos casos, los requisitos cambian dependiendo de la situación del ciudadano.

Las personas cuya cédula de identidad esté comprendida entre los números 22 y 34 millones deberán presentar una copia simple del acta de nacimiento para efectuar la verificación correspondiente.

Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos naturalizados tendrán que consignar una copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización, documentos solicitados para validar la información registrada ante el organismo.