Así quedaron las nuevas tarifas de Movistar y Digitel desde el 1 de junio

Este 1 de junio, Movistar y Digitel han ajustado sus tarifas telefónicas, una medida implementada desde el inicio de cada mes. Los usuarios experimentaron un aumento significativo en sus planes.
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Por las distintas variaciones del mercado cambiario, ambas compañías telefónicas han adaptado sus tarifas a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, optan por incrementar paulatinamente sus precios.
Digitel
Los planes “Inteligente Plus” quedaron establecidos en:
- Plan Inteligente Plus 1,1 GB: 551,48 bolívares
- Plan Inteligente Plus 2 GB: 1.269,64 bolívares
- Plan Inteligente Plus 6 GB: (Plan eliminado)
- Plan Inteligente Plus 12 GB: 6.919,23 bolívares
- Plan Inteligente Plus 30 GB: 13.860,65 bolívares
Movistar
La empresa mantiene su oferta de planes móviles con la siguiente estructura actualizada:
- Full Plus (modalidad por consumo): 180,23 bolívares
- Full Plus 2 GB (plan regular): 1.269,64 bolívares
- Movistar Plus 4 GB: 2.539,27 bolívares
- 6 GB: 3.803,36 bolívares
- 10 GB: 6.342,62 bolívares
- 25 GB: 10.035,11 bolívares
De igual manera, los datos extra a través de la aplicación móvil presentan la siguiente variación:
- 1 GB: 667,82 bolívares
- 2 GB: 1.335,65 bolívares
- 4 GB: 2.671,29 bolívares
Nota: Todos los montos se presentan sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que el costo final puede variar al momento de la facturación.