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Así quedaron las nuevas tarifas de Movistar y Digitel desde el 1 de junio

Ambas compañías de telecomunicaciones ajustan sus precios según la tasa del BCV

Por

Kleimar Reina
Lunes, 01 de junio de 2026 a las 07:45 pm
Así quedaron las nuevas tarifas de Movistar y Digitel desde el 1 de junio
Movistar y Digitel / Cortesía
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Este 1 de junio, Movistar y Digitel han ajustado sus tarifas telefónicas, una medida implementada desde el inicio de cada mes. Los usuarios experimentaron un aumento significativo en sus planes.

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Por las distintas variaciones del mercado cambiario, ambas compañías telefónicas han adaptado sus tarifas a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, optan por incrementar paulatinamente sus precios.

Digitel

Los planes “Inteligente Plus” quedaron establecidos en:

  • Plan Inteligente Plus 1,1 GB: 551,48 bolívares
  • Plan Inteligente Plus 2 GB: 1.269,64 bolívares
  • Plan Inteligente Plus 6 GB: (Plan eliminado)
  • Plan Inteligente Plus 12 GB: 6.919,23 bolívares
  • Plan Inteligente Plus 30 GB: 13.860,65 bolívares

Movistar

La empresa mantiene su oferta de planes móviles con la siguiente estructura actualizada:

  • Full Plus (modalidad por consumo): 180,23 bolívares
  • Full Plus 2 GB (plan regular): 1.269,64 bolívares
  • Movistar Plus 4 GB: 2.539,27 bolívares
  • 6 GB: 3.803,36 bolívares
  • 10 GB: 6.342,62 bolívares
  • 25 GB: 10.035,11 bolívares

De igual manera, los datos extra a través de la aplicación móvil presentan la siguiente variación:

  • 1 GB: 667,82 bolívares
  • 2 GB: 1.335,65 bolívares
  • 4 GB: 2.671,29 bolívares

Nota: Todos los montos se presentan sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que el costo final puede variar al momento de la facturación.

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