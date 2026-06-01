Así quedaron las nuevas tarifas de Movistar y Digitel desde el 1 de junio

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Este 1 de junio, Movistar y Digitel han ajustado sus tarifas telefónicas, una medida implementada desde el inicio de cada mes. Los usuarios experimentaron un aumento significativo en sus planes.

Por las distintas variaciones del mercado cambiario, ambas compañías telefónicas han adaptado sus tarifas a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, optan por incrementar paulatinamente sus precios.

Digitel

Los planes “Inteligente Plus” quedaron establecidos en:

Plan Inteligente Plus 1,1 GB: 551,48 bolívares

Plan Inteligente Plus 2 GB: 1.269,64 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB: (Plan eliminado)

Plan Inteligente Plus 12 GB: 6.919,23 bolívares

Plan Inteligente Plus 30 GB: 13.860,65 bolívares

Movistar

La empresa mantiene su oferta de planes móviles con la siguiente estructura actualizada:

Full Plus (modalidad por consumo): 180,23 bolívares

Full Plus 2 GB (plan regular): 1.269,64 bolívares

Movistar Plus 4 GB: 2.539,27 bolívares

6 GB: 3.803,36 bolívares

10 GB: 6.342,62 bolívares

25 GB: 10.035,11 bolívares

De igual manera, los datos extra a través de la aplicación móvil presentan la siguiente variación:

1 GB: 667,82 bolívares

2 GB: 1.335,65 bolívares

4 GB: 2.671,29 bolívares

Nota: Todos los montos se presentan sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que el costo final puede variar al momento de la facturación.