Venezuela afina estos detalles sobre los Juegos Nacionales y Juegos Bolivarianos Caracas 2026

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Venezuela se prepara para albergar los II Juegos Bolivarianos de la Juventud se llevarán a cabo en Caracas, los cuales se realizarán del 18 al 29 de noviembre de 2026. El evento reunirá a 11 países y tendrá como subsedes principales a los estados La Guaira y Miranda.

Recordemos que el país en 2026 se convertirá en la segunda nación que albergará la categoría juvenil, ya que la primera edición de estos Juegos Bolivarianos de la Juventud se realizó en Sucre, Bolivia, 2024.

En la vispera de este gran evento regional dentro del ciclo Olímpico, la tarde de este miércoles 3 de junio, estuvo en las instalaciones de Meridiano.net, Jesús Brito, quien es el director general de los JJBB Caracas 2026, detalló las federaciones deportivas nacionales ya están en la fase final de los clasificatorios, de los cuales se han completado 69 de las 71 competencias preparatorias de cara a la magna cita deportiva en la capital.

Sede de los Juegos Bolivarianos

Brito detalló que Caracas 2026 albergará a unos 8.700 atletas, además de las delegaciones técnicas de cada páis. Asimismo, explicó que en La Guaira, ya está listos el Domo Bolivaraino y el balneario de Los Caracas para las disciplinas de playa, mientras que en territorio mirandino se optimizan las instalaciones del Parque Miranda, cumpliendo con las altas exigencias técnicas para recibir las modalidades de gimnasia y los deportes de césped.

Mientras que Caracas, el Brígido Iriarte será la sede central de los Juegos, junto con e Parque Naciones Unidas y el Gimnasio Gatón Portillo, ubicado en el Complejo Deportivo Velódromo Teo Capriles.

Congreso de preparación científica

Por su parte, Alberto Phillys, director general del Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), cuyo eje transversal es elevar el nivel competitivo de la región mediante el respaldo científico.

Este encuentro formativo, dirigido a entrenadores, instructores y dirigentes de los cinco países miembros y naciones invitadas, contará con una modalidad presencial para 500 asistentes en auditorio, pero se masificará a través de transmisiones digitales vía zoom o streaming.

La intención de las autoridades venezolanas es aprovechar los Juegos Nacionales y Paranacionales previos como un banco de pruebas o eventos de modelaje para calibrar las capacidades tecnológicas antes de la cita internacional.

Voluntariado casi armado

Mientras que la doctora, Marianela Sequera, directora del voluntariado de los Juegos Bolivarianos, explicó que se está trabajando con uno 1.700 aspirantes a través de las convocatorias públicas.

Los seleccionados se encuentran bajo un riguroso esquema de capacitación virtual dictado por el Centro de Formación e Innovación, compuesto por tres módulos obligatorios: "ADN Bolivariano", protocolo de atención y bioseguridad.

Tras un primer filtro, se conformará un núcleo de 800 voluntarios para los Juegos Nacionales, los cuales se adistrarán en este evento para luego y así consolidar una plantilla definitiva de 600 colaboradores para los Bolivarianos.