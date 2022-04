Tom Brady renueva con Tampa Bay Buccaneers

Redacción Meridiano

El quarterback de 44 años de edad, Tom Brady, reestructuró su contrato este viernes con los Tampa Bay Buccaneers hasta final del 2022 y será agente libre a partir del 2023.

Lea también: ¿Brady con destino Miami?

En los últimos días se dio a conocer que Miami Dophins estaba interesado en contratar al ganador de siete anillos para la próxima temporada. El club le habría ofrecido en el contrato hacerlo dueño minoritario del equipo.

Lea también: Coach de Tampa Bay habla de relación con Tom Brady

Brady al reestructurar su nuevo contrato logró liberar un espacio tope salarial de nueve millones de dólares sin años añadidos, por lo que será libre después de la temporada 2022. El mariscal de campo ganará 10.3 millones de dólares este año.

Tom Brady and the Buccaneers restructured his 2022 contract today, creating over $9 million of added salary cap space for Tampa Bay as it gets ready to head into next week’s draft, league sources tell ESPN. Brady still is scheduled to be a free agent after this season.