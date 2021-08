Claudymar Garcés: "Feliz con mi diploma y de traerlo a Venezuela"

Otros Deportes

Jueves 12





María José Frontado R.

La atleta olímpica, Claudymar Garcés, estuvo como entrevistada en el Noticiero MeridianoTV vía llamada telefónica y conversó sobre su desempeño en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asimismo, agradeció el recibimiento de las personas al llegar a su casa.

Claudymar manifestó que el haber vivido la experiencia de participar en unos Juegos es lo mejor que le ha pasado, "Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Un poco triste de haber quedado a un punto de la medalla olímpica".

Sin embargo, la karateka venezolana se siente feliz tras conseguir el diploma olímpico, "Feliz con mi diploma, por traerlo acá a Venezuela y espero que eso le haya sido suficiente a todos", dijo.



Asimismo, acerca de su retorno a su comunidad, Claudymar Garcés dijo, "No me imaginé que fuese así, me esperaron desde la entrada de la urbanización. Fue muy bonito porque había muchísima gente".