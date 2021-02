Estos son los deportistas conocidos por ser jugadores en casinos

Otros Deportes

Lunes 1| 4:14 pm





Llegar del trabajo y desconectar es algo que necesitamos todos. El estrés laboral, unido a nuestras obligaciones familiares, puede desencadenar en situaciones de estrés y ansiedad perjudiciales para la salud. Para poder despejarnos, lo mejor es recurrir a nuestros hobbies, especialmente aquellos que sean caseros. Es normal que, tras una extensa jornada laboral, queramos permanecer en nuestra casa y hacer planes en ella.

Cocinar, leer, ver series o jugar al casino online son algunas opciones. En este último caso, podemos visitar la web del casino para disfrutar de giros gratis sin depósito con los que abandonar el estrés y disfrutar. Famosos deportistas también recurren a juegos de azar para abstraerse del día a día y, para quienes no sepan de quiénes hablamos, en este artículo los destacaremos.

Deportistas de élite como Cristiano Ronaldo se divierten con juegos de azar

A lo largo de los años en los que los juegos online se han popularizado, hemos encontrado diferentes opciones con las que disfrutar. La ruleta, el póker o las clásicas tragaperras son algunas posibilidades entre las que podemos escoger. Esta popularidad, también ha llegado a los oídos de deportistas de élite como Gerard Piqué o Cristiano Ronaldo, que han sucumbido a los encantos de este hobby.



En primer lugar, hablaremos de Piqué, quien no ha dudado en mostrarse como un apasionado del póker. De hecho, los medios de comunicación han tenido la oportunidad de verle en la cumbre de los juegos de azar: Las Vegas. Asimismo, cuando le es imposible desplazarse allí físicamente, no duda en crear un pseudónimo en Internet para poder apostar a través de la red.



Sin embargo, Piqué no es el único fan de estos juegos. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial, también es aficionado al póker. Cuando finaliza el tiempo de los partidos de fútbol, no duda en acudir a los casinos físicamente para poder jugar o bien, recurre al mundo online.



Barcelona ha sido testigo del hobby en los casinos de varios deportistas famosos. En este caso, Messi y Neymar, son dos estrellas del fútbol que han visitado estos lugares en la ciudad Condal. Por su parte, Guti también se ha declarado apasionado por el póker y de hecho, ha disputado partidas en los casinos y torneos más prestigiosos.



Trasladándonos a otros equipos de fútbol de otros países, encontramos a James Maddison. Los juegos de casino le hacen sentir bien, por lo que recurre a ellos para vivir momentos agradables con sus amigos. De hecho, han podido verle en muchas ocasiones en diferentes casinos de ciudades como Leicester. El italiano Mario Balotelli es otro ejemplo de deportista apasionado por el casino. De hecho, hay que destacar que ha sido afortunado en el juego al ganar una importante cantidad de libras en casinos de Manchester.



Siguiendo con deportistas italianos, hay que nombrar a Gigi Buffon, uno de los porteros más conocidos del fútbol italiano. En este caso, también se declara fan del póker y de hecho, no ha dudado en mostrar públicamente su pasión por ello. En el mundo de las apuestas, encontramos a apasionados como Zlatan Ibrahimovic. Además de ser un astro en el terreno de juego, también lo es en las apuestas online.

Deportistas que han hecho historia también han sido fans del póker

Por otra parte, el jugador del Inter Arturo Vidal no solo juega al póker, sino que también ha conseguido ganar importantes premios. De hecho, uno de ellos lo ganó con Gerard Piqué, anteriormente mencionado. Un jugador que también es fan del póker es Teddy Sheringham, además de un afortunado. Todos recordamos cuando hace 10 años ganó una importante partida en la que consiguió un premio de 93.000 euros.



Futbolistas que han copado las mejores portadas de diarios deportivos como Ronaldo Nazario o David Beckham han acudido a casinos ingleses e incluso a Las Vegas. De hecho, han declarado que lo más característico del póker y lo que más interés les despierta es la adrenalina que hay en ese juego. Cañizares también es otro de los archiconocidos deportistas que ha confirmado su pasión por el póker.



Por otro lado, otros deportistas de diferentes disciplinas también juegan al póker. El jugador de golf de Borriol, Sergio García, es uno de ellos. Su afición llega hasta el punto de haber participar en torneos internacionales, consiguiendo puestos que han sido destacables. Michael Phelps también es otro fan de este juego y ha confesado dedicarse a él una vez se retire de la natación.



Como podemos observar, grandes deportistas de élite apuestan por los juegos de azar como el póker o el casino para desestresarse. La competividad no se encuentra exclusivamente en el deporte en sí, sino también en este tipo de juegos. Por ello, no dudan en apostar con el firme convencimiento de que aquí, lo importante no es solo participar.