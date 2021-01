Juegos Olímpicos de Tokio más cerca de su cancelación

Otros Deportes

La decisión final sobre los Juegos Olímpicos de Tokio parece haber llegado ya aunque no de forma directa.

El diario británico The Times asegura que los JJOO no se disputarán tampoco este 2021. Citando como fuente a un alto miembro del gobierno de ese país, el medio informa que debido a la pandemia de coronavirus el evento no podrá tener lugar este año por lo que la cita olímpica no se celebrará hasta 2024 en París.

Según el matutino inglés, el gobierno nipón habría decidido de forma interna que los JJOO tendrán que ser finalmente suspendidos ya que no podrán hacer frente a las enormes pérdidas económicas que supondría el organizarlos sin público o solo con aficionados locales en las gradas. Otro problema es que, además, la ciudadanía del país es contraria en su mayoría a este evento debido a la situación que la pandemia ha provocado en Japón.

Así, la intención del Comité Organizador (CO) sería la de llegar a un acuerdo con el COI para que Tokio se haga con la siguiente edición disponible que no sería hasta 2032 ya que París será la anfitriona en 2024 y Los Ángeles en 2028.

Por su parte, el COI quiere seguir adelante con unos Juegos que deberían arrancar el próximo 23 de julio en la capital del país asiático, un año después de su fecha inicial prevista.

Las propias autoridades del COI dieron su respaldo con anterioridad al CO evaluando distintas formas de llevarse a cabo: con mínimo público, con restricciones y, más recientemente, agregando el tema de la vacunación de los miles de atletas.

El tema de proteger la salud de todos los deportistas es una preocupación –privadas- para todas las delegaciones./AP