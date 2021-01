Patrick Mahomes entrena suave con Chiefs y sigue bajo protocolos de conmoción

Otros Deportes

El mariscal de campo titular de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, realizó este miércoles un ligero entrenamiento con el equipo, que le permitió dar un paso más en el proceso de quedar fuera del protocolo de conmoción cerebral, en el que se encuentra desde el pasado domingo.



El objetivo de Mahomes es poder llegar a tiempo al partido del Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) que van a disputar el domingo frente a los Buffalo Bills.



"Lo ha hecho bien hasta ahora", dijo el entrenador Andy Reid sobre Mahomes, quien permanece en el protocolo de conmociones cerebrales de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) después de sufrir un golpe durante el tercer cuarto del partido que el pasado domingo los Chiefs ganaron por 22-17 a los Cleveland Browns.



Reid explicó que a Mahomes le permitieron hacer un trabajo limitado y sin tener contacto con sus compañeros, sin que hubiese ningún tipo de problemas.



Sin embargo, la información inicial que ofrecieron los Chiefs, relacionada con el entrenamiento, se colocaba a Mahomes en la lista de los que podrían trabajar sin ningún tipo de limitación.



Más tarde, el equipo cambió su estado a limitado, y lo hizo debido a que permanece en el protocolo de la conmoción cerebral que no le permite trabajar al completo.



Reid no dijo en qué fase se encuentra Mahomes del proceso de cinco pasos que debe cumplir antes de poder volver a la competición.



Mahomes fue reemplazado en el tercer cuarto por el mariscal de campo reserva Chad Henne, quien comenzaría contra los Bills de no recuperarse el pasador estelar de los Chiefs.



El esquinero de los Pro Bowl de los Bills, Tre'Davious White, declaró este miércoles que su equipo espera enfrentarse a Mahomes el domingo.



"Este es el campeonato de la AFC, este es el partido para ir al Super Bowl; sabemos que todos sus mejores jugadores estarán allí. Nos estamos preparando para que Mahomes esté allí, y sabemos que lo hará", comentó White.



Dentro del entrenamiento de los Chiefs también estuvieron con participación limitada el receptor abierto de los Chiefs Sammy Watkins (pantorrilla), el corredor Clyde Edwards-Helaire (cadera y tobillo) y el esquinero titular Bashaud Breeland (hombro y conmoción cerebral).



Watkins y Edwards-Helaire estuvieron inactivos para la victoria de los Chiefs sobre Cleveland. Breeland, como Mahomes, se lesionó en el partido del pasado domingo. / EFE