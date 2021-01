Tom Brady será el gran protagonista y centro de atención de los playoffs

Otros Deportes

Todo está listo para que este fin de semana los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) inicien su andadura hacía el Super Bowl LV y una de las grandes novedades sera ver de nuevo en acción al legendario mariscal de campo Tom Brady.



Pero esta vez no será para liderar a los Patriots de Nueva Inglaterra, sino como nueva figura de los Buccaneers de Tampa Bay, que gracias a su gran labor dejaron atrás la frustración de no estar en los playoffs.



El joven campeón de la División Este de la Conferencia Nacional, Washington, serán la prueba de fuego para Brady y los Buccaneers cuando ambos equipos se enfrenten en partido de comodín de la Conferencia Nacional (NFC).



El partido será el primera de playoff para el defensivo novato Chase Young, de Washington, y el número 42 de Brady y el primero que no lleva el uniforme de los Patriots, una oportunidad para que el jugador de 43 años se sume a los logros de su carrera.



Tampa Bay (11-5) llegó a la postemporada con Brady, con una racha ganadora de cuatro partidos consecutivos desde su semana de descanso.



Washington (7-9) ganó la peor división de la liga gracias en gran parte a la temporada estelar de novato de Young y al liderazgo del veterano mariscal de campo Alex Smith desde que se rompió gravemente la pierna derecha.



El currículum de Brady en postemporada está bien documentado: 30 victorias, seis campeonatos de Super Bowl, el doble de la historia de la franquicia de Washington, con 73 touchdowns y 35 interceptaciones.



Young está entusiasmado para tener como objetivo principal a Brady después de liderar a todos los novatos con siete capturas y media



Llegar a Brady temprano y a menudo con Young y sus compañeros de primera ronda Montez Sweat, Jonathan Allen y Daron Payne es la mejor, si no la única, oportunidad de Washington para sorprender a los Buccaneers, que llegan como favoritos al triunfo.



En otro partido de la jornada, aunque la nieve no está en el pronóstico, no hay necesidad de poner sal al Bills Stadium, que se abrirá el sábado con un número limitado de aficionados presentes, cuando los Bills de Buffalo (13-3), campeones de la División Este de la Conferencia Americana (AFC) por primera vez en 25 años serán anfitriones de su partido inicial de playoffs en 24 temporadas, al enfrentarse a los Colts de Indianapolis (11-5), séptimos clasificados.



Mucho ha cambiado desde la llegada de s entrenador en jefe Sean McDermott y la contratación del gerente general Brandon Beane.



En su tercera aparición en los playoffs en cuatro años, los Bills han vuelto a la relevancia por primera vez desde su apogeo de Jim Kelly en la década de 1990, cuando Buffalo fue asiduo a la postemporada durante una carrera que incluyó cuatro apariciones consecutivas en el Super Bowl, todas derrotas.



También estará la presencia del entrenador de los Colts, Frank Reich, quien pasó ocho de sus nueve años en Buffalo como suplente de Kelly.



Reich tiene a Indianápolis haciendo su segunda aparición en los playoffs en tres años. Es un equipo que presenta una mezcla de veteranos y jóvenes, con el mariscal de campo de 17 años Philip Rivers en un extremo de la escala y el corredor novato Jonathan Taylor en el otro.



Para Rivers, en su primera temporada en Indianápolis, esta podría marcar su mejor y última oportunidad de llevar a un equipo al Super Bowl.



El mariscal de campo de 39 años viene de una temporada en la que él y Brady se unieron a Drew Brees (Nueva Orleans) en un empate por el segundo lugar en la lista de la NFL al superar las 4.000 yardas por aire por décimo segunda vez.



Rivers se enfrentará cara a cara contra uno de los mejores jóvenes recién llegados de la NFL en Josh Allen, que rompió varios récords en una temporada con 4.544 pases y 37 touchdowns.



Lo único que falta en Buffalo es una victoria en los playoffs. Buffalo tiene marca de 0-2 bajo McDermott y 0-6 desde que venció a los Dolphins de Miami 37-22 el 30 de diciembre de 1995.



Un tercer duelo será cuando Aaron Donald, estrella defensiva de los Rams de Los Ángeles, se mida al mariscal de campo Russell Wilson y los Seahawks de Seattle.



Por segunda vez en tres semanas, los Rams y los Seahawks se enfrentarán el sábado, esta vez en la primera ronda de los playoffs de la NFC.



Es un enfrentamiento con mucha historia de partidos cerrados que no se decide hasta el último cuarto.



Pero esta vez hay incertidumbre. Los Rams (10-6) no han dicho si el mariscal de campo titular Jared Goff o el suplente John Wolford estarán bajo el centro para enfrentar a los Seahawks.



Goff se lesionó el pulgar en la segunda mitad de la victoria 20-9 de Seattle sobre los Rams en la Semana 16. La cirugía para reparar la lesión dejó a Goff como espectador el domingo, mientras que Wolford dirigió una victoria 18-7 sobre los Cardinals de Arizona para asegurar el puesto de los Rams en la postemporada.



El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, ha sido una cortina de humo sobre el juego de los Rams sobre cuál de sus mariscales de campo intentará resolver una defensa de los Seahawks que mantuvo a Los Ángeles a menos de 10 puntos por sexta vez en el mandato de McVay menos de Hace 14 días.



Seattle (12-4) albergará un juego de playoffs por primera vez desde enero de 2017, la última vez que los Seahawks ganaron el título de la División Oeste de la NFC.



Fueron llevados al título de división por su defensiva, dando un giro de 180 grados desde el comienzo de la temporada lo que lideró la carga tardía de los Seahawks.



Seattle permitió solo 16 puntos por partido en los últimos ocho partidos, el mejor de la liga. Los Seahawks tuvieron 37 de sus 46 capturas de la temporada en los últimos 10 partidos.EFE