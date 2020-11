Patriots multados con 350.000 dólares por COVID-19 antes de ganar a Cardinals

Los Patriotas no cumplieron con los protocolos de seguridad cuando sus jugadores salieron contagiado

Los Patriots de Nueva Inglaterra vivieron este domingo la cara y la cruz de la moneda después que en el apartado deportivo consiguieron la victoria en su campo por 20-17 ante los Cardinals de Arizona, en partido correspondiente a la Semana 12 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Pero antes, la NFL también les había comunicado la confirmación de una multa de 350.000 que le había sido impuesta por no cumplir con los protocolos de seguridad del COVID-19 durante el contagio que tuvo el mariscal de campo estelar Cam Newton y otros jugadores el pasado octubre.



Esa misma multa fue la que la NFL impuso también a los Titans de Tennessee por violaciones similares a fines de octubre. En el caso de los Titans, hubo incidentes de personas que no usaban mascarillas faciales y eso contribuyó a la sanción.



El positivo por COVID-19 de Newton se produjo el 2 de octubre, dos días antes de que los Patriots visitaran a los Chiefs de Kansas City, actuales campeones del Super Bowl.



El partido se retrasó un día, Newton no jugó y los Patriots viajaron a Kansas City la mañana del partido en aviones separados, uno que incluía unos 20 jugadores y miembros del personal que se consideran contactos cercanos de Newton y otro con los demás.



El día después del partido, el esquinero Stephon Gilmore, el actual Jugador Defensivo del Año de la NFL, dio positivo por COVID-19. Gilmore fue un contacto muy cercano a Newton.



Ese tramo resultó ser decisivo en la temporada de los Patriots. Estaban 2-1 entrando al juego contra los Chiefs, pero perdieron sus siguientes cuatro partidos, ya que la falta de tiempo de entrenamiento pareció afectarlos.



También tuvieron varios jugadores que fueron colocados en la lista de reserva/COVID-19 durante las próximas semanas.



"Jugamos bastante bien las primeras tres semanas de la campaña, y luego diría que retrocedimos durante las dos y media siguientes por una combinación de razones", declaró el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, anteriormente en Sirius XM NFL Radio.



Sin embargo, el equipo, a pesar que sufrieron una derrota sorpresa en la Semana 11 ante los Texans de Houston, la victoria de este domingo frente a los Cardinals les hacen mantenerse en la lucha por llegar a los playoffs al colocarse con marca de 5-7 y ser terceros en la División Este de la Conferencia Americana (AFC).EFE