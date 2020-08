Kruijswijk no correrá el Tour por una fractura en el hombro

Otros Deportes

El holandés Steven Kruijswijk (Jumbo Visma), tercer clasificado en el Tour de Francia 2019, no participará este año en la ronda francesa que comienza en Niza el próximo día 29 por una fractura en el hombro que se produjo en una caída en el reciente Dauphiné.



"Desafortunadamente, las consecuencias de mi caída en el Dauphiné resultaron ser más graves de lo que esperaba. Para mi gran pesar, no podré participar en el Tour de Francia debido a una fractura en el hombro", señala el escalador del Jumbo.



Kruijswijk comenzará la fase de rehabilitación pensando en el Giro de Italia, su nuevo objetivo.



"Le deseo a mi equipo lo mejor para el Tour. Estoy muy decepcionado de no poder formar parte de él".



El noruego Amund Grondahl Jansen será el encarado de sustituir a Steven Kruijswijk en el Jumbo Visma del Tour, según ha indicado el director deportivo, Merijn Zeeman.



El equipo Jumbo-Visma para el Tour de Francia 2020 contará con Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Tony Martin, George Bennett y Robert Gesink. / EFE