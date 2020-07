Dos ciudades belgas rechazan acoger el Tour de Valonia por miedo al virus

Otros Deportes

Las ciudades belgas de Tubize y Athhan han rechazado esta semana acoger etapas de la 41ª edición del Tour de Valonia por miedo a que la prueba ciclista programada entre los próximos 16 y 19 de agosto pueda propiciar rebrotes de coronavirus.



Si el lunes fue el municipio de Ath, a unos 70 kilómetros al sur de Bruselas, el que anuló la salida de la primera etapa de la prueba, este miércoles ha sido el ayuntamiento de Tuize, a unos 30 kilómetros de la capital, el que ha anunciado que cancela el arranque de la segunda etapa, con idénticos argumentos.



"Tengo que proteger a mi población. La COVID-19 aún no está detrás de nosotros, todavía hay contagios", señaló el alcalde de Ath, Bruno Lefebvre, donde residen unas 28.000 personas en una razonamiento similar al del consistorio de Tubize, que ha indicado que la crisis sanitaria ya no permite disputar la prueba en esa localidad.



"Estamos en un período de desconfinamiento, pero debemos permanecer vigilantes y atentos, como lo demuestran los datos de la evolución de la pandemia", argumentó la autoridad municipal de Tubize, que tiene una población de unos 26.000 habitantes.



Los organizadores del Tour de Valonia, en categoría UCI ProSeries, aún no han indicado qué implicaciones tendrán esas decisiones en el desarrollo de la carrera.



El pasado mes de junio, al anunciar los detalles de la 41 edición de la prueba, los organizadores explicaron que para limitar los posibles efectos del nuevo coronavirus habían recortado de 5 a 4 el número de etapas, algo inédito desde 1984, para un recorrido total de 758 kilómetros.



Bélgica acumula 62.872 positivos de Sars-CoV-2 y 9.778 fallecimientos desde el inicio de la pandemia y ha registrado un aumento del 8 % en los contagios en la última semana, de forma que este miércoles, el Consejo Nacional de Seguridad ha decidido esperar una semana para ver si se levantan más restricciones.



"La epidemia se refuerza y eso no es bueno", ha declarado la primera ministra en funciones, Sophie Wilmès, que ha pedido prudencia a la población.



El Tour de Valonia se disputa desde 1974 y tiene como vigente campeón al belga Loïc Vliegen (2019), mientras que el palmarés de anteriores ediciones figuran campeones como el italiano Paolo Bettini (2002), el belga Axel Merckx (2000), el español Abrahám Olano (1991) o el alemán Mario Kummer (1984 y 1987). / EFE.