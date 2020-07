No habrá intercambios de camisetas en la NFL esta temporada por la COVID-19

Otros Deportes

Jueves 9| 10:19 pm





La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) prohíbe el intercambio de camisetas entre jugadores al terminarse los partidos para la temporada 2020-21, según los protocolos de seguridad que deben seguir los 32 equipos participantes por la pandemia del coronavirus y que fueron entregados el miércoles.



La prohibición recibió de inmediato todo tipo de burlas por parte de los jugadores a través de las redes sociales.



Todas ellas coinciden en señalar la falta de "lógica" de la medida, pues durante un partido los jugadores de ambos equipos tienen contacto físico permanente.



Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NFL firmó la nueva política de intercambio de camisetas en la que se destaca que "un componente clave de los Protocolos COVID-19 de la NFL y la NFLPA es limitar el riesgo de exposición a los deportistas, entrenadores, personal médico de los clubes y resto de profesionales que trabajan con la liga".



Todas las interacciones posteriores a los partidos con menos de dos metros de separación también están prohibidas.



En los nuevos protocolos se destaca asimismo que a los entrenadores y los jugadores que probablemente no aparezcan en el partido se les aconseja, sin obligación, usar máscaras en el banquillo.



Los entrenadores asistentes que trabajan en la cabina de los entrenadores deben usar una máscara mientras caminan hacia y desde el vestuario o el campo.



Otras personas que tienen acceso al campo, como socios de transmisión y representantes de la NFL deben usar máscaras. Se puede otorgar acceso de campo a un máximo de 184 personas para un partido, sin contar a los jugadores, entrenadores y otros miembros del personal que reciben acceso al banquillo.



Los jugadores y entrenadores deben someterse a múltiples controles de temperatura antes de los partidos y no pueden participar si tienen fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados celcius).



También se debe hacer todo lo posible para espaciar los casilleros a dos metros de distancia tanto en el vestuario del equipo local como el del visitante, mientras que las separaciones con mamparas de plexiglás también son una opción.



Ademas se deben hacer arreglos para garantizar que no haya vasos o botellas de agua compartidas en la línea lateral y los jugadores deben pasar la noche anterior a los partidos en el hotel del equipo, incluso si están jugando en su estadio local.



Estos protocolos entrarán en vigencia en pretemporada y temporada regular.



Los novatos y los veteranos seleccionados pueden presentarse en el campamento de entrenamiento el 21 de julio, y los equipos completos pueden hacerlo siete días después, el 28. EFE