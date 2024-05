Los Carolina Hurricanes buscan llegar al séptimo juego de su serie

¿Podrá Carolina lograr lo imposible y recuperarse de un 0:3 en su serie de la postemporada de la NHL? Los "Huracanes" están haciendo historia y ya han logrado dos victorias contra los New York Rangers, para lograr sobrevivir en la serie, logrando un marcador 3-2 a favor de los neoyorkinos. Parece que han tomado completamente la iniciativa y ahora regresan a casa para extender esta serie a siete partidos.

En los dos últimos encuentros, los Rangers no lograron resolver sus problemas en el juego de igual a igual y dejaron de manejar la presión del oponente. Pero el equipo de Carolina sigue al borde de la eliminación y cualquier error podría ser el último para ellos.



Carolina no cambia su táctica y continúa con su línea: un forecheck poderoso, numerosos tiros, una línea defensiva alta. Pero la diferencia es que, en los primeros tres partidos de la serie, todo esto no daba resultado. El entrenador principal Rod Brind'Amour reincorporó al portero titular del equipo, Frederik Andersen, y él proporcionó las salvadas necesarias al equipo. Además, lograron adaptar su juego en situaciones desiguales y comenzaron a anotar en el power play.



Los Rangers no cambiaron nada fundamentalmente en su juego, pero perdieron el power play, sin lograr aprovechar ninguna ventaja numérica en dos partidos. Y eso resultó ser fatal, ya que precisamente gracias a este componente del juego habían ganado los 3 primeros partidos de la serie. Aparentemente, los jugadores de campo confiaron demasiado en que Igor Shesterkin los salvaría de cualquier error. Los de Nueva York todavía pueden cerrar la serie con cualquier victoria, pero ahora requerirá un esfuerzo sobrehumano.

R: Luimar González Yanes

