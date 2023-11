¡Controversia en la Copa Davis! Novak Djokovic protagonizó polémica escena en la competición (+Declaraciones)

Novak Djokovic tuvo una noche agridulce el pasado jueves 23 de noviembre, fecha en la que el serbio se enfrentaba a Cameron Norrie por los cuartos de final de la Copa Davis. De esta manera, “Nole” se convirtió en el jugador más exitoso en la historia al conducir a su país a las semifinales del torneo por segunda vez en tres años.

El número uno del mundo doblegó a Cameron Norrie en la ronda de los cuartos de final para sentenciar el triunfo 2-0 de Serbia ante Gran Bretaña. Asimismo, los serbios se medirán ante Italia en las instancias finales de la competición, con el objetivo de clasificar a la final de la Copa Davis desde su clasificación en el 2013.

Sin embargo, momentos antes de comenzar el enfrentamiento entre ambas delegaciones, el tenista serbio recibió una notificación, en el que el equipo antidopaje le solicitó al equipo de Serbia para realizar control antidopaje. No obstante, bajo el mando de Novak Djokovic, la selección se negó a realizarlo.

"Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido", comentaba Djokovic en serbio tras superar a Norrie y dar a su país el pase a las semifinales de la Copa Davis.

"Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina", culminó Dojokovic en sus declaraciones.

Djokovic reconoció que llegó a sentirse perseguido por el médico: "Me he discutido con él porque es algo que no me había pasado en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites".

Reglas de la Copa Davis

El pasado lunes, en la reunión de los miembros de la Federación Internacional de Tenis con los ocho capitanes, se les informó de la posibilidad de que se realizaran test sorpresa por parte del personal de la Agencia Mundial antes o después de los partidos. Es el sistema de funcionamiento habitual de la ITF en sus competiciones, diferente a los torneos ATP o 'Grand Slam'.