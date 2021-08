Mexicano desea noquear a boxeador venezolano José Uzcátegui

Boxeo

Martes 3| 5:04 pm





México. El mexicano-estadounidense David Benavidez afirmó este martes que vencerá al venezolano José Uzcátegui por la vía rápida para ganar el derecho de medirse a Saúl "Canelo" Álvarez por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Uzcátegui nunca ha sido noqueado, pero yo sé que tengo lo necesario para hacerlo, es mi motivación porque el que gane esta pelea va a poder enfrentar al "Canelo" y esa es la pelea que todos quieren ver", subrayó el pugilista.



Benavidez se medirá a Uzcátegui el próximo 28 de agosto en Phoenix, Arizona; el ganador de la batalla disputará el campeonato del CMB que ostenta el "Canelo" Álvarez, considerado el mejor libra por libra del mundo.



David Benavidez, 24 años, llegará a la pelea con récord de 24 victorias, 21 por la vía rápida; José Uzcátegui, 30 años, presume un historial de 31 triunfos, 26 de ellos por nocaut, y cuatro derrotas, ninguna por la vía rápida.

Benavidez compartió cómo ha sido su preparación para salir triunfador de este combate.



"Tengo siete semanas entrenando duro, hago 14 rounds de sparring y en las tres semanas que me quedan de preparación voy a cerrar muy fuerte porque quiero enseñarle a la gente que yo soy un guerrero que puede recuperar el campeonato", explicó.



En agosto de 2020 David Benavidez perdió el cinturón supermediano del CMB al no dar el peso para su pelea ante el colombiano Alexis Angulo. El cetro vacante lo ganó Saúl Álvarez en una batalla ante el inglés Callum Smith.



El boxeador mexicano-estadounidense reconoció que vencer al boxeador venezolano para luego enfrentar a el "Canelo" es una oportunidad para volver a ser campeón que no piensa desaprovechar.



"Le voy a ganar a Uzcátegui, sé que no va a ser fácil, pero yo lo voy a parar. Quiero pelear con Canelo porque es la pelea que todo mundo quiere mirar y yo quiero demostrar que yo soy el campeón de los supermedianos".



La más reciente pelea de David Benavidez fue en marzo de este año, en ella venció al estadounidense Ronald Ellis. Uzcátegui llega a este combate luego del triunfo sobre Jaime Hernández López en junio pasado. / EFE