Leonardo Padilla: es un honor compartir cartelera con Maravilla Martínez

Rowerth Goncalves | @rowerth92

Leonardo Padilla regresa al cuadrilátero para seguir su sueño de convertirse en campeón mundial. En su regreso el criollo peleará en la región de Cantabria, España y estará en la pega co-estelar de una velada que protagonizará el argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

“Es un honor compartir cartelera con Maravilla Martínez. Es uno de esos peleadores que veías por televisión y estar en la pelea que precede su combate es genial”, comentó Padilla.

El criollo batallará con el veterano Dionis Martínez en esta pelea de regreso que se lleva a cabo en la localidad de Torrelavega. “Va a ser un reto. Yo estoy preparado para la victoria, quiero noquear”, aseveró un muy seguro Leonardo Padilla que busca cerrar bocas.

“Mucha gente dejo de confiar en mí. No creen que yo pueda pelear por un campeonato mundial, pero desde que llegué a España tengo otra visión. En Colombia tuve buenas oportunidades, pero en Europa he crecido como persona, he madurado y quiero demostrar lo que puedo hacer”, expresó el oriundo de Petare.

La pelea estelar será entre el veterano Sergio “Maravilla” Martínez contra el finlandés Jussi Koivula. La cartelera la organiza la promotora de Martínez, Maravilla Promotions.

El argentino tiene 45 años de edad y regresó en este 2020 tras un parón de seis años. La última pelea fue contra el puertorriqueño Miguel Cotto. Su vuelta fue en el mes de agosto con una victoria por nocaut en la misma localidad de Torrelavega.