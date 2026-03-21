Medallas en el segundo día del mundial de atletismo

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En uno de los eventos más esperados del día, la cubana Leyanis Pérez Hernández se proclamó campeona mundial de triple salto. Pérez Hernández igualó la mejor marca mundial del año con un salto de 14.95 metros en su segundo intento, asegurando la medalla de oro.

La venezolana Yulimar Rojas, poseedora del récord mundial, obtuvo la medalla de plata en su proceso de regreso a la alta competición tras su lesión, registrando una marca de 14.86 metros. El podio lo completó la senegalesa Saly Sarr, quien alcanzó los 14.70 metros para colgarse el bronce.

Récord mundial en heptatlón y dominio en los 400 metros

El suizo Simon Ehammer fue otro de los grandes nombres de la jornada al batir el récord mundial de heptatlón. Ehammer acumuló 6670 puntos, superando la histórica marca de Ashton Eaton. Los estadounidenses Heath Baldwin (6337) y Kyle Garland (6245) se llevaron la plata y el bronce respectivamente.

En los 400 metros lisos masculinos, el canadiense Christopher Morales-Williams impuso un nuevo récord de los campeonatos con un tiempo de 44.76 segundos, superando al estadounidense Khaleb McRae (45.03) y al trinitense Jareem Richards (45.39).

Medallero completo del sábado 21 de marzo

A continuación se detallan todos los podios de las finales disputadas durante el segundo día de competición:

Eventos Masculinos:

60 metros lisos: Oro: Jordan Anthony (USA); Plata: Kishane Thompson (JAM); Bronce: Trayvon Bromell (USA).

Oro: Jordan Anthony (USA); Plata: Kishane Thompson (JAM); Bronce: Trayvon Bromell (USA). 400 metros: Oro: Christopher Morales-Williams (CAN); Plata: Khaleb McRae (USA); Bronce: Jareem Richards (TTO).

Oro: Christopher Morales-Williams (CAN); Plata: Khaleb McRae (USA); Bronce: Jareem Richards (TTO). 60 metros vallas: Oro: Jakub Szymański (POL); Plata: Quique Llopis (ESP); Bronce: Trey Cunningham (USA).

Oro: Jakub Szymański (POL); Plata: Quique Llopis (ESP); Bronce: Trey Cunningham (USA). Salto con pértiga: Oro: Armand Duplantis (SWE); Plata: Emmanouil Karalis (GRE); Bronce: Kurtis Marschall (AUS).

Oro: Armand Duplantis (SWE); Plata: Emmanouil Karalis (GRE); Bronce: Kurtis Marschall (AUS). Salto de altura: Oro: Oleh Doroshchuk (UKR); Plata: Erick Portillo (MEX); Bronce: Raymond Richards (JAM) y Woo Sanghyeok (KOR).

Oro: Oleh Doroshchuk (UKR); Plata: Erick Portillo (MEX); Bronce: Raymond Richards (JAM) y Woo Sanghyeok (KOR). Triple salto: Oro: Andy Díaz (ITA); Plata: Jordan Scott (JAM); Bronce: Yasser Triki (ALG).

Oro: Andy Díaz (ITA); Plata: Jordan Scott (JAM); Bronce: Yasser Triki (ALG). Heptatlón: Oro: Simon Ehammer (SUI); Plata: Heath Baldwin (USA); Bronce: Kyle Garland (USA).

Eventos Femeninos:

Triple salto: Oro: Leyanis Pérez (CUB); Plata: Yulimar Rojas (VEN); Bronce: Saly Sarr (SEN).

Oro: Leyanis Pérez (CUB); Plata: Yulimar Rojas (VEN); Bronce: Saly Sarr (SEN). 60 metros lisos: Oro: Julien Alfred (LCA); Plata: Ewa Swoboda (POL); Bronce: Zaynab Dosso (ITA).

Oro: Julien Alfred (LCA); Plata: Ewa Swoboda (POL); Bronce: Zaynab Dosso (ITA). 400 metros: Oro: Femke Bol (NED); Plata: Lieke Klaver (NED); Bronce: Alexis Holmes (USA).

Oro: Femke Bol (NED); Plata: Lieke Klaver (NED); Bronce: Alexis Holmes (USA). 3000 metros: Oro: Gudaf Tsegay (ETH); Plata: Beatrice Chepkoech (KEN); Bronce: Jessica Hull (AUS).

Eventos Mixtos: