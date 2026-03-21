Vinculan en proceso legal al exboxeador Erik Morales por presunto abuso sexual

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En una resolución que ha sacudido tanto al ámbito deportivo como al político, autoridades judiciales confirmaron la vinculación a proceso de Erik "N", reconocido ex campeón mundial de boxeo, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso.

La decisión del juez se fundamenta en los elementos de prueba presentados por la fiscalía, los cuales presuntamente acreditan la posible participación del exatleta en hechos de carácter sexual denunciados por una mujer, cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el incidente habría ocurrido mientras el hoy imputado desempeñaba funciones públicas como secretario de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Tijuana. La víctima señala que la agresión se produjo aprovechando el entorno laboral y la posición jerárquica que Erik "N" ostentaba en la administración municipal.

Situación legal y medidas cautelares

Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, el juzgador determinó que existían datos de prueba suficientes para continuar con la investigación formalizada. Aunque se ha dictado el auto de vinculación a proceso, el exboxeador mantiene la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Erik "N" es una de las figuras más emblemáticas del boxeo mexicano, habiendo protagonizado batallas históricas que le valieron múltiples campeonatos mundiales. Sin embargo, su transición a la política ha estado marcada por la controversia, culminando en este proceso legal que podría poner fin a sus aspiraciones públicas y comprometer su libertad.

Se ha fijado un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa como la parte acusadora deberán aportar mayores elementos de convicción antes de pasar a la etapa de juicio.