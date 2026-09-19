Atleta que sufrió una emergencia gastrointestinal en plena competencia y ganó renuncia a la victoria

El pasado fin de semana, la atleta Joanna Wietrzyk se robó todas las miradas, luego de proclamarse ganadora de una competencia de Hyrox en Beijing, China, aunque en plena competencia presentó una emergencia gastrointestinal.

No obstante, después de estar envuelta en múltiples críticas y comentarios por parte incluso de otras participantes, la australiana optó por renunciar a su victoria y emitir una disculpa pública.

Joanna Wietrzyk se disculpa

Wietrzyk emitió un comunicado donde manifiesta su vergüenza y pide disculpas por no haber abandonado la competencia cuando presentó esa emergencia médica, que generó múltiples comentarios.

La australiana también dejó claro que renuncia a su victoria para evitar mayores conflictos.

"Sé que mis acciones tuvieron un impacto más allá de mí mismo, y realmente lo siento por todos los que se vieron afectados. Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré esas lecciones conmigo, incluyendo recordar que hay más en la vida que correr y saber cuándo es correcto alejarse. Reflexionando, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y perder los puntos que gané", es parte del comunicado de la atleta.

Esta australiana empezó su actuación con normalidad y, posteriormente, fue dejando en evidencia los problemas que presentaba con su estómago, dejando rastros por toda la pista mientras no se detenía hasta alcanzar la meta.

El resto de los participantes se quejaron con la organización, declarando que debieron detener su participación por temas de higiene.