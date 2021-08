Restrepo: "Yulimar es de otro planeta"

Olimpismo

La colombiana Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y medallista olímpica en 400 metros en Barcelona-92, afirmó que la venezolana Yulimar Rojas es "de otro planeta, sin ninguna duda la mejor atleta de Sudamérica, que superará los 16 metros en el triple salto.



"Yulimar está por encima, con un talento impresionante. Su récord del mundo aquí en Tokio (15,67) lo demuestra. Puede seguir mejorando, va a superar los 16 metros, y tiene un magnífico entrenador, Iván Pedroso. Es la mejor de Sudamérica sin ninguna duda", declaró Ximena a EFE en el estadio Olímpico de Tokio.



Destacó también los logros de la colombiana Caterine Ibargüen, predecesora de Rojas como campeona olímpica de triple, pero matizó que "si bien lo que ha hecho Caterine es impresionante, nunca se acercó a las marcas que está haciendo Yulimar, que es de otro planeta. Va a hacer una marca que va a ser muy difícil de batir".



Al hacer balance de la actuación latinoamericana en Tokio 2020, Restrepo dijo que "está entre las expectativas", aunque advirtió: "Tenemos que mejorar muchísimo. Somos la región que menos medallas saca y eso no es por falta de talento, sino por otras limitaciones. Hay que trabajar para capacitar a entrenadores y dar las mejores condiciones posibles a los atletas, y eso son muchos años, tener dirigentes con visión de futuro profesional, que no sean amateurs como los de ahora".



"En Colombia -señaló- tenemos muchísimo talento en velocidad, en resistencia (Sandra Arenas acaba de ganar la plata en 20 km marcha), en todo tipo de pruebas, pero muchos de esos atletas proceden de lugares muy humildes, con pocos recursos, y hay que trabajar con ellos para que estén bien alimentados, tengan buenos entrenadores, que hablen inglés para moverse con el mundo".



A su juicio, "no siempre es cuestión de plata, sino de saber organizarse. Tenemos que recurrir a entrenadores de afuera. No tenemos Universidades que preparen a los entrenadores, como tiene España. Nuestro mejores entrenadores tienen entrenadores de fuera, también (Anthony) Zambrano (plata en 400) entrena con un cubano".



Ximena compitió aquí hace 30 años en los Mundiales de 1991. Fue sexta en 400 metros con un tiempo de 50.79 en una final ganada por la francesa Marie-José Pérec con 49.13 y en la que la española Sandra Myers logró la plata con 49.78.



Al año siguiente Restrepo ganó la medalla de bronce olímpica en Barcelona'92 (primera de una colombiana en unos Juegos), y desde entonces Colombia no había vuelto a ganar una medalla en 400, hasta esta de plata que ha conseguido Anthony Zambrano en Tokio.



"Pero yo fui un caso particular -precisó-, porque yo sí fui una atleta hecha totalmente en Colombia. Mi entrenadora, Emperatriz González, se capacitó ella sola. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar, pero me fui con mi entrenadora. Por desgracia, no ha sido algo que se pudiera repetir en el tiempo".





GRANDES MARCAS CON ZAPATOS PRODIGIOSOS



En estos Juegos de Tokio, además de Yulimar, le han impresionado los dos récords mundiales de 400 m vallas: el noruego Karsten Warholm con 45.95 y la estadounidense Sydney McLaughlin con 51,46.



Y alimentó el debate sobre las nuevas tecnologías aplicadas al atletismo. "Yo creo que la nueva tecnología en zapatos está ayudando mucho. Las vallas, a medida que te cansas, se van quedando más lejos, y estos zapatos te ayudan a impulsarte mejor y la valla ya no te va a quedar tan lejos, puedes mantener tus pasos más fácil".



"Pero es bueno que la tecnología avance", advirtió. "Antes teníamos pistas de ceniza, ahora sintéticas, las garrochas son ahora de fibras. Hay que seguir avanzando, siempre que todos puedan llegar a eso".



Sobre el atletismo chileno (está casada con el exlanzador de peso Gert Weil) apuntó: "Tuvimos unos años duros, el covid nos ha pegado fuerte y tambié ha habido problemas internos en la Federaciones, pugnas de poder, y al final, si estás preocupado de la reelección no te puedes preocupar tanto de lo que realmente importa y los perjudicados son los deportistas. Esperemos a que haya elecciones, no boicoteemos lo que se está haciendo", solicitó.



"En Chile hay apoyo a los atletas, muchísimo más que en la época de mi marido. Han sido problemas internos y la falta de entrenadores capacitados" los que han provocado la crisis.





LOS JUEGOS DE TOKIO TENÍAN QUE CELEBRARSE



Restrepo no tiene dudas acerca de la conveniencia de que se celebraran estos Juegos. "Fue un acierto celebrarlos. Los japoneses no estaban de acuerdo y yo puedo entender su posición, pero nosotros teníamos que hacer esto por los deportistas, no podíamos seguir esperando. Un año que esperas, muchas veces es una generación que ya no puede seguir compitiendo. Los deportistas se merecían tener estos Juegos Olímpicos".



"Imagino que en la Villa no lo están pasando muy bien", observó, "porque no hay esa vida rica de la Villa de otros Juegos, pero debemos estar agradecidos de estar acá y en eso agradezco a los japoneses que hayan tenido el coraje de seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes".



Con respecto a su trabajo como vicepresidenta de World Athletics (WA), sostiene que su principal aportación es proporcionar "una visión constante de li que pasa en Latinoamérica, porque WA tiene mucha representación europea, el atletismo por lo general sucede en Euopa, Africa tiene sus propios resultados, Estados Unidos no se diga, y el área latinoamericana, que además somos pobres, necesita una persona que los represente".



"También hace falta mucho apoyo a las mujeres. A nivel de pista el atletismo siempre ha sido equitativo, pero el que yo esté en la vicepresidencia es algo inédito, y se supone que para el 2027 ya tendremos la igualdad, 50-50, en el Consejo Directivo de WA".



"Por eso estamos trabajando ahora para capacitar y empoderar a las mujeres, para que presenten candidaturas, también en las federaciones. En Sudamérica no hay mujeres que se atrevan a presentarse, nadie da el paso, y estamos trabajando fuertemente en eso en WA".



La exatleta considera que "se están abriendo espacios para las mujeres, y es lo que ha hecho WA con Sebastian Coe (presidente)".



"De no ser así, yo no hubiera estado aquí, no hubiera sido elegida de no haber sido porque tenía que ser elegida por reglamento, esa fue la única razón, no hay que tapar el sol con un dedo. Pero necesitamos mujeres preparadas".



Preguntada si ella misma podría dar ese paso en Sudaméricsa, afirmó: "Me gustaría, pero tengo un inconveniente en Chile. Soy colombiana, aunque vivo en Chile y soy chilena desde hace muchos años y tengo muchas ganas de trabajar por Chile, que también es mi país. Yo he vivido mas años en Chile que en Colombia".



"Pero nunca me pongo metas de cargos ni de nada. Las cosas, como decimos en Colombia, al que le van a dar, le guardan. Si es para mí, va a ser para mí, y si no, seguiré trabajando, haciendo lo que corresponde. No soy de andar a codazos peleando y buscando cargos".



"¿Presidir la WA algún día? Eso son palabras mayores. Suceder a Sebastian Coe va a ser un objetivo difícil para cualquiera porque está haciendo un gran trabajo", concluyó. EFE