Luis de la Fuente: "Perder un oro no, hemos ganado la plata"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol olímpico, destacó el hecho de ganar una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos asegurando que no han perdido un oro en la final contra Brasil, sino que han “ganado una plata”.



“Perder un oro no, hemos ganado la plata. Entiendo que ahora pueda haber un sentido de tristeza en los jugadores, incluso de frustración. En cuanto pasen unas horas y cuando amanezca mañana se darán cuenta de la gesta tan importante que han realizado. Estoy orgullosísimo del comportamiento dentro y fuera del campo. Con la elegancia que se ha sabido perder en unos Juegos Olímpicos. Solo tengo un sentimiento de felicidad, me siento satisfecho con lo que hemos vivido y de dirigir un grupo de jugadores extraordinario y comprometidos por la causa de ganar la medalla de oro”, comentó en rueda de prensa.



“Quiero poner en valor lo conseguido por este grupo. Teníamos el objetivo de pelear por el oro y lo hemos hecho hasta el último momento. El otro era que todos se sintieran orgullosos de este equipo y también lo hemos conseguido. Una medalla de plata que se valorará mucho más en el futuro”, añadió al ser preguntado por EFE.



“Ha sido una final muy competida y equilibrada. Había en liza dos grandísimos equipos. Cuando se dan esas circunstancias puede ganar cualquiera. Han estado más acertados en momentos determinantes, pero hemos estado compitiendo de tú a tú a una selección con el mismo poder futbolístico que el nuestro, pero estamos encantados”, analizó sobre el partido.



Un Luis de la Fuente que aseguró no arrepentirse de ninguna decisión tomada en la previa ni durante el torneo: “No. Al contrario. Estoy encantado y orgulloso de mis jugadores, ahora más que cuando empezó el partido. De ellos y su comportamiento durante toda la concentración, no ha habido ningún problema. Son un orgullo”, concluyó.

