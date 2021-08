¿Quién es Marcell Jacobs, el nuevo campeón olímpico de los 100m?

Olimpismo

Domingo 1| 11:18 pm





Cuando hacían pronósticos sobre quién sucedería a Usain Bolt como campeón olímpico de 100m, muy pocos situaban entre los candidatos al italiano Marcell Jacobs. Sin embargo, el atleta ha roto los pronósticos y se ha impuesto a todos sus rivales en el Estadio Olímpico de Tokio 2020 con un nuevo récord europeo de 9,80.

Apenas 5 minutos antes, su paisano Gianmarco Tamberi ganaba el oro en salto de altura ex aequo con el catarí Mutaz Essa Barshim. Ambos protagonizaban uno de los momentos de la jornada.

Seguidamente, en la prueba reina de la velocidad, llegaba el momento de Jacobs. El italiano ponía fin a 25 años de dominio de velocistas del continente americano y se convertía en el primer rey de los 100m europeo desde el oro del británico Linford Christie en Barcelona 92.

También se convertía en el primer italiano campeón olímpico en una prueba de velocidad desde el triunfo de Pietro Mennea en los 200m en Moscú 1980.

A continuación, cinco curiosidades más sobre el rey de la velocidad en Tokio 2020:

Nacido en USA pero 100% italiano

Lamont Marcell Jacobs nació el 26 de septiembre de 1994 en El Paso, Texas, de madre italiana y padre estadounidense.

Su madre, Viviana, declaró al Corriere Della Sera: "Conocí al padre de Marcell en Vicenza. Era un soldado del ejército estadounidense. Yo tenía 16 años y él 18. Nos casamos y nos mudamos a Texas”.

"Después de unos tres años, nació Marcell. Pero 20 días después, su padre fue trasladado a Corea del Sur. Era imposible seguirle, así que decidí volver a Italia. Marcell no tenía ni un mes”. De hecho, el flamante nuevo campeón olímpico no domina la lengua inglesa.

El joven Marcell probó varios deportes antes de inclinarse por el atletismo. Fue su entrenador escolar quien le puso en la pista de una forma curiosa. Lo recordaba el propio atleta recientemente en una entrevista al Corriere della Sera: "Como no era especialmente hábil en el fútbol, pero sí rápido, me dijo: ‘¿Por qué no pruebas otro deporte, como el atletismo?".

Velocista y saltador

El joven Jacobs hizo sus incursiones en el atletismo a nivel nacional en salto de longitud. En el Campeonato de Italia 2016 se llevó la victoria con una distancia de 7,89m. Su mejor marca personal era de 7,95m, aunque ese año también saltó 8,48m con un viento de +2.8 m/s.

Fue en 2018 cuando explotó como velocista. Logró su primer título nacional de 100m, acercándose además a la barrera mágica de los 10 segundos.

Durante el confinamiento por el covid en 2020, se entrenó en una casa cercana al lago de Garda con un minicampo de atletismo que incluía una pista de 90m y un foso de salto de longitud. Esas sesiones dieron sus frutos, como se hizo notar justo al comienzo de la temporada 2021.

Jacobs se hace notar en el Europeo Indoor

Estaba lejos de ser un nombre conocido a principios de 2021, pero pronto puso fin a esa situación.

En marzo, en el Campeonato Europeo Indoor de Torún (Polonia), realizó una exhibición de potencia para conseguir el oro en los 60m masculinos en 6,47, el tiempo más rápido del mundo este año y un nuevo récord italiano.

Y en su primer encuentro outdoor del año en Savona, estableció un nuevo récord italiano de 100m con 9,95 segundos.

Después, declaró al Corriere della Sera: "Voy a Tokio a ganar una medalla. No está Bolt, no está Coleman, no hay un claro favorito, será una batalla. No puedo dejar de soñar ahora...".

¿Qué significan sus tatuajes?

Jacobs presume de tatuajes. Gran parte de su cuerpo está cubierto por ellos. Según él, representan su lado "americano", y en uno de ellos se puede leer "Famiglia. Dove nasce la vita e l'amore non ha mai fine", que se traduce como "Familia. Donde nace la vida y el amor nunca se acaba”.

En el pecho tiene una rosa y, en italiano, una cita de Charlie Chaplin: "lo que es realmente bueno es luchar con determinación, abrazar la vida y vivirla con pasión. Pierde tus batallas con clase y atrévete a gana,r porque el mundo pertenece a los que se atreven”. También lleva en su cuerpo los nombres de sus hijos, con el de la benjamina Meghan visible en el bíceps derecho.

En su espalda hay un tigre que representa "la fuerza, la pasión y la belleza" y en su brazo una cruz con la palabra 'Believe'. Justo debajo del cuello tiene las palabras 'CrazyLongJumper', su apodo en las redes sociales.

Admiraba a Carl Lewis y a Andrew Howe

Romper el récord de Italia era el primer objetivo de Jacobs en 2021, pero el segundo era cumplir una vieja ambición: competir en los Juegos Olímpicos.

Le declaró a Corriere Della Sera, “Desde la primera vez que pisé la pista con nueve años, soñé con los Juegos Olímpicos. En la pared de mi habitación tenía la página del periódico con el famoso anuncio de Carl Lewis usando tacos de aguja en el punto de partida”.

"Pero mi ídolo de niño era Andrew Howe, que, como yo, es mestizo y medio americano. Podía identificarme con él”. Howe, nacido en Los Ángeles, ganó el título europeo de salto para Italia en 2006 y consiguió la plata mundial el año siguiente.

Fuente: Olimpics.com