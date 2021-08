Yulimar Rojas ve "bastante cerca" su meta de alcanzar los 16 metros

Olimpismo

EFE.

La venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica de triple salto con nuevo récord mundial (15,67), afirmó hoy que alcanzar los 16 metros es "una meta muy presente" y que ve más posible tras la marca lograda hoy en Tokio.





"Hoy me quedé bastante cerca, cada día pienso que lo tengo bien fiado, y que se hace más latente la posible marca de 16 metros", dijo Rojas en la zona mixta tras lograr el oro en la final de tripe salto en el Estadio Olímpico de la capital nipona.





"Yo soy una atleta que no se pone techo, y creo que puedo conseguir lo que mi mente y mi corazón quieren", dijo la venezolana, quien también afirmó que los 16 metros son "parte de la lucha diaria".







Rojas calificó de "mágico" el momento en el que logró la nueva mejor marca mundial, que le valió una medalla de oro ansiada tanto por ella "como por 40 millones de venezolanos", según dijo.







"Siempre he tenido fe en mí, siempre he tenido fe en el trabajo diario, y en la persona que soy y la gran atleta en la que puedo convertirme", dijo la saltadora.







Rojas, que ya era doble campeona mundial, ha conquistado en Tokio su primer oro olímpico y nuevo récord mundial en su último intento, y Ana Peleteiro, su compañera de entrenamientos en Guadalajara bajo la dirección del cubano Iván Pedroso, ganó el bronce después de batir dos veces su récord de España.







El registro de la atleta venezolana mejora en 17 centímetros la plusmarca mundial establecida por la ucraniana Inessa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gotemburgo (Suecia).







La portuguesa Patricia Mamona, con 15,01 en su cuarto salto, se alzó con la presea de plata, y la española Peleteiro, batiendo su récord nacional primero con 14,77 en el segundo turno y luego con 14,87 en el quinto, se fue con el bronce.