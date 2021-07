Carreño: "Esta medalla me sabe como un título"

Olimpismo

El tenista español Pablo Carreño declaró que la medalla de bronce conquistada en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) al superar al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, le "sabe como un título".



Carreño derrotó a Novak Djokovic por dos sets a uno (6-4, 6-7(6) y 6-3) y logró, a sus 30 años, "una de las victorias más importantes" de su carrera en su debut olímpico.



"Las sensaciones que he tenido en la pista no las había tenido nunca y he ganado Copa Davis y títulos ATP. He ganado muchas cosas pero como esta nunca. Esta medalla, aunque es de bronce, me sabe como un título", dijo Carreño, en una conferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español.



El tenista asturiano no quiso entrar a valorar el comportamiento de Djokovic, que rompió una raqueta con rabia durante el partido.



"Todas estas cosas son consecuencia de que está viendo que el partido peligra, que soy un rival difícil y no ve las cosas claras. Yo tuve que pensar en positivo y me crecí con ello. A partir de ahí Novak es un jugador excelente, lo ha demostrado muchas veces y yo he demostrado que he superado momentos de tensión", confesó.



Carreño reconoció que en el segundo juego, el que ganó Djokovic, le hizo dudar por unos instantes de sus posibilidades, aunque pronto se repuso.



"Por suerte me adelanté en el marcador y eso facilita pensamientos positivos. Luego se te vienen los pensamientos de que tuve el partido cerca, perdí el juego y no lo estaba consiguiendo", admitió.



Por último, Carreño evitó hablar de la próxima cita olímpica, en París 2024, y quiso mostrarse "precavido".



"Estos eran mis primeros Juegos, soñaba con una medalla y podría decir cualquier cosa de París, pero hay que ser precavido. París será otra aventura y en tres años espero llegar tan bien como hasta ahora. Daré todo por conseguirlo", concluyó. EFE