Japón sueña al ritmo de Kubo; España y Brasil, a despejar dudas

Olimpismo

Jueves 29| 1:28 pm





EFE.

Este sábado se disputan los cuartos de final del torneo masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio a los que Japón, la anfitriona, accedió como la única con pleno de puntos y con grandes actuaciones de su estrella Takefusa Kubo que les invitan a soñar con el oro en su país.



Por su parte, las, a priori, grandes favoritas como España y Brasil dejaron dudas en los tres primeros partidos y, aunque afrontan partidos contra selecciones de menor nivel como Costa de Marfil y Egipto, respectivamente, estas han demostrado gran solidez defensiva. México se enfrentará a la selección más goleadora del torneo como es Corea del Sur, con diez tantos.



ESPAÑA – COSTA DE MARFIL (10:00 HORAS CEST, 8:00 GMT)



Sufrieron ambas selecciones hasta el último segundo para estar en esta ronda. Los empates a uno que lograron en sus últimos partidos les hicieron estar a un gol de caer eliminadas, pero ambas pasan a unos cuartos y jugarán en Miyagi un partido en el que se espera que España domine el balón.



Esa es la seña de identidad del equipo que dirige Luis de la Fuente, como también, para su desgracia, la falta de gol. Solo dos anotados en 42 disparos y ahora llega una Costa de Marfil que solo encajó uno frente a Alemania y ninguno contra Brasil. Con su poderío físico y fortaleza defensiva, los africanos buscarán dar la sorpresa.



JAPÓN – NUEVA ZELANDA (11:00 CEST, 9:00 GMT)



No hay nada como conocer el terreno antes de afrontar una guerra, y esto le está dando fuerza a la anfitriona. Nueve puntos de nueve posibles, con siete goles a favor y uno en contra. Estos son los números de Japón en tres partidos en los que, Además, Kubo ha anotado tres goles. Desatado con su país mientras su futuro está en el aire hace soñar a la afición nipona.



En frente una Nueva Zelanda que solo ganó en su estreno y que le valió para meterse en cuartos por la diferencia de goles. Un 4-4-2 fiándolo todo a su mejor jugador, el delantero del Burnley Chris Wood.



BRASIL – EGIPTO (12:00 CEST, 10:00 GMT)



La ‘canarinha’ arrancó con un 4-2 frente a Alemania que incluso pareció poco, pero ahí languidecieron sus buenas sensaciones en estos Juegos Olímpicos. Empate a cero contra Costa de Marfil, eso sí, con uno menos durante 66 minutos y una victoria 1-3 frente a Arabia Saudí en la que el resultado engaña. Se jugaban la primera plaza, pero se les vio jugar a un ritmo muy bajo.



La principal arma de Brasil para derrotar la dura defensa de Egipto, que ya sufrió España, será Richarlison. El delantero del Everton es el máximo goleador con cinco tantos y tendrá un reto mayúsculo ante una selección africana que solo ha encajado un gol, y de rebote en un córner contra Argentina.



COREA DEL SUR – MÉXICO (13:00 CEST, 11:00 GMT).



Torneo parecido, por sensaciones, al de Brasil. Diego Laínez, del Betis, deslumbró en el debut y ganaron 4-1 a Francia, pero no pudieron con Japón (1-2) y ganaron en la última jornada a Sudáfrica (0-3) para meterse en cuartos.



La ‘tri’ tendrá delante a una Corea del Sur que en su grupo salió a no especular. diez goles anotados en dos partidos -perdieron 1-0 contra Nueva Zelanda-. México marcó ocho, por lo que el día que tengan los atacantes será clave para ver quién pasa a las semifinales.