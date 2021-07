Eldric Sella se ganó el corazón de los venezolanos

Olimpismo

Wilder Delgado

Eldric Sella vivió un momento histórico en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, al convertirse en el primer atleta latinoamericano y venezolano en competir con el Equipo de Refugiados en la disciplina de boxeo, que se creó a partir de Río 2016, y aunque perdió en el primer asalto de su pelea, se ganó el corazón de los venezolanos.

El caraqueño cedió por KO ante el dominicano Euri Cedeño Martínez, y cuando se marchó del cuadrilátero le pidió disculpas a Venezuela por no poder seguir avanzando, ya que en una entrevista que concedió antes de los Juegos manifestó que a pesar de estar en el Equipo de Refugiados representaba a su país también.

¿Quién es Eldric Sella?

Sella es un joven venezolano que nació en Caracas el 24 de enero de 1997, comenzó a boxear en la ciudad capital a los 9 años, debutó a los 15 y ganó su primer Campeonato Nacional, "con el boxeo me pasó algo que no ocurrió con lo demás, fue muy fácil para mí, aunque nunca fui consistente y me desaparecía por un tiempo del gimnasio" dijo en una entrevista que aparece publicada en la web de los Juegos Olímpicos.

A los 18 años ya formaba parte de la selección nacional de Venezuela, donde permaneció poco tiempo por falta de recursos para los atletas. Andrés Montañés, fue su formador en el gimnasio de Alfonso Blanco, y comentó a El País que intentó que Eldric peleara en el profesional, pero el joven pugilista tenía decidido ser atleta olímpico, algo que realizó pero no con Venezuela.

Sella emigró a Trinidad y Tobago con su papá, quien lo entrena en la isla, específicamente en el gimnasio New Wave Health Club, ubicado en la ciudad de Couva. El entrenamiento con su padre lo llevó a ganar una medalla de plata en un campeonato realizado por la Asociación de Boxeo de Trinidad y Tobago.

¿Cómo se creó el Equipo de Refugiados?

Este equipo fue creado para participar a partir de los Juegos Olímpicos Río 2016. Fue anunciado en 2015 y recibió la aprobación del Comité Olímpico Internacional en marzo de 2016. Los requisitos en principio para pertenecer a este grupo eran: tener un mínimo de nivel deportivo, marcas, y cumplir con los estándares de refugiados establecidos por la ONU.

Es decir, los atletas que pueden estar en el Equipo de Refugiados son personas que se han visto obligadas a huir de su país de origen por guerras, persecución política o violencia, según ACNUR.

Thomas Bach, presidente del COI, declaró en 2016 que la intención de crear este equipo es para que todo el mundo pueda ver la realidad de los países y "para enviar un mensaje de esperanza a los refugiados de todo el mundo".

En Tokyo 2020 están 29 deportistas de 55 que optaron por clasificar. Además del caso de Sella, se puede apreciar a atletas como, Dina Pouryounes Langeroudi originaria de Irán que reside en Países Bajos y que es la número 3 del mundo en los -49 kilogramos del Taekwondo.

También es el caso de Kimia Alizadech Zenozi, medallista de oro en 2016 con Irán, pero que decidió refugiarse en Alemania.

Países como Afganistán, Irán, Siria, República Democrática del Congo, Irak, Sudán del Sur, Sudán, Congo, Eritrea, Camerún y Venezuela, integran este Equipo de Refugiados en Tokyo 2020.