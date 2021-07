Thiem: "Djokovic es el favorito, pero no tendrá un camino fácil"

Olimpismo

El tenista austriaco Dominic Thiem, número seis del mundo, pronosticó que, aunque el serbio Novak Djokovic parte como principal favorito para conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, "no va a tener un camino fácil".



"Tiene una gran oportunidad de ganar el Golden Slam (ganar los cuatro grandes y el oro olímpico) y probablemente no vaya a tener otra tan buena de conseguirlo", explicó, en una entrevista con la Agencia Efe, el ganador de diecisiete títulos ATP.



A su juicio, aunque el número de uno del mundo cuenta con muchas papeletas para hacerse con el triunfo final, "existen diferencias respecto a los grands slam, al ser al mejor tres sets".



"Para mí hay algunos jugadores que pueden ganar al mejor de tres sets", añadió Thiem, que insistió en que el que quiera colgarse la medalla de oro "tendrá que pelearlo cada día y no tendrá un camino fácil" .



El serbio, principal atractivo del torneo tras las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer, debutó en Tokio con un cómodo triunfo frente al boliviano Hugo Dellien y en segunda ronda se deshizo del alemán Jan-Lennard Struff. En octavos de final se enfrentará al español Alejandro Davidovich. / EFE