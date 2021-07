Campeona olímpica Marina Alabau aprovecha Tokio 2020 para anunciar retirada

Olimpismo

La windsurfista española Marina Alabau, campeona europea, mundial y olímpica en la clase de vela RS:X, ha aprovechado los comienzos de los Juegos de Tokio 2020 para anunciar su retirada.



Alabau, que a finales de este mes cumple 36 años, ha publicado en su cuenta de Instagram que se retira de la competición en el año que la RS:X deja de ser deporte olímpico, ya que no está incluido en el programa de París 2024.



La regatista ha competido en tres Juegos y, además del oro logrado en Londres 2012, consiguió un cuarto puesto en Pekín 2008 y un sexto en Río 2012.



La sevillana compitió en este nuevo período olímpico por estar en sus cuartos Juegos, aunque finalmente el puesto para España en Tokio lo consiguió su paisana Blanca Manchón.



Marina Alabau señala en las redes sociales que está "contenta de anunciar" su retirada "del mundo de la competición".



"Ha sido toda una vida dedicada al deporte de alta competición donde me lo ha dado prácticamente todo, mis amigos alrededor del mundo, triunfos y derrotas, miles de lecciones de la vida, idiomas, parejas y la personalidad que tengo a día de hoy", relata la deportista.



"Por el camino tuve la suerte de sacar alguna medalla. Espero que hayáis disfrutado de mis campeonatos todos estos años, pero estoy lista de cerrar ciclo y abrir nuevo. Estoy muy orgullosa de todo lo que he consigo representando a mi país por todo el mundo. Y también orgullosa de poder dedicar más tiempo a mi niña Marta. Dejo la maleta, los entrenos y la competición. Gracias por todo windsurf", destaca Alabau. EFE