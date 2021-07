Los 10 grandes nombres de los Juegos de Tokio

Olimpismo

Entre los casi 11.000 deportistas que participarán en los Juegos de Tokio, estos son las diez grandes estrellas de cuya actuación estará pendiente el planeta olímpico:







SHELLY-ANN FRASER-PRYCE (JAM): MAMÁ COHETE, DE NUEVO EN RAMPA





La final de 100 metros de los Mundiales de Londres 2017 la tuvo que contemplar por televisión un día antes de dar a luz a su primer hijo, Zyon. La siguiente, en los de Doha 2019, ya fue una nueva exhibición del cohete de bolsillo (pocket rocket), que venció con 10.71, entonces quinta marca de la historia.





La pequeña Shelly-Ann Fraser-Pryce (152 centímetros de estatura) vuelve por sus fueros con 34 años. Campeona olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012, se presenta en Tokio con la segunda marca de la historia (10.63), conseguida hace mes y medio en Kingston.





SAFP no tendrá que batirse con su principal adversaria, Sha'Carri Richarson. Un canuto de marihuana a destiempo, coincidiendo con los campeonatos de Estados Unidos, ha dejado fuera de los Juegos a la sexta más veloz de la historia (10.72). Cuando empezaba a temblar el récord mundial de Florence Griffith-Joyner (10.49), el gran duelo olímpico femenino no podrá contemplarse en Tokio.





SIFAN HASSAN (NED): UN TRÉBOL PARA DISIPAR SOSPECHAS





En posesión de cuatro récords mundiales en distancias comprendidas entre la milla y los 10.000 metros, Sifan Hassan se ha inscrito para Tokio en las distancias de 1.500, 5.000 y 10.000.





Al principio no desdeñaba el ataque a un triplete sin precedentes en los anales del atletismo, pero un arrebato de sensatez la indujo a bajar de la nube y a precisar que en Tokio solo pretende competir en dos, aunque prefiere aplazar la elección hasta el último momento.





Hassan tiene los récords mundiales de la milla (4:12.33), 5 km en ruta (14:44), 10.000 (29:06.82) y la hora (18.930 m). También los récords de Europa de 1.500 (3:51.95), 3.000 (8:18.49), 5.000 (14:22.12) y medio maratón (1h05:15), pero siempre se verá perseguida por la sombra de su antiguo entrenador, el "gurú" Alberto Salazar, suspendido por cuatro años como responsable de una trama de dopaje como partícipe del Nike Oregon Project (NOP), grupo de entrenamiento de alto nivel.





KATIE LEDECKY (USA), LA REINA AMENAZADA







Reina indiscutible de la natación mundial la estadounidense Katie Ledecky se enfrentará a una situación inédita en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que verá por primera vez amenazado su reinado por la irrupción de la australiana Ariarne Titmus.





El desafío obligará a Ledecky, de 24 años, a mostrar su mejor versión si quiere revalidar en el Centro Acuático de la capital japonesa las cinco medallas, cuatro de ellas de oro, que conquistó en los Juegos de Río.





Especialmente en los 200 y 400 libre, en los que la australiana llega a la cita olímpica con mejores tiempos que Ledecky, así como en el relevo 4x200, prueba en la que el cuarteto australiano ya arrebató el oro a Estados Unidos en el pasado Mundial de Gwangju 2019.





Donde no hay dudas del triunfo de Katie Ledecky es en los 800 y, sobre todo, en los 1.500 libre, en los que la estadounidense aspira a convertirse en la primera campeona olímpica de la prueba larga que se estrena en Tokio en el programa femenino de los Juegos.





SIMONE BILES (USA), LA DUEÑA DEL PODIO





Desde que ganó cinco medallas olímpicas en Río 2016, y sin tener en cuenta el año sabático que se tomó después, en las últimas cuatro temporadas Simone Biles ha disputado 11 finales mundiales en las que se ha adjudicado nueve oros, una plata y un bronce. No sabe lo que es bajarse del podio.





Consciente de su abrumadora superioridad sobre sus rivales, Biles compite ahora contra sí misma. Las nuevas dificultades que imagina y ejecuta han revolucionado el código de puntuación, que ya incluye cuatro elementos con su nombre.





Su derrota en la segunda jornada de la pruebas estadounidenses de selección ante Sunisa Lee, de solo 18 años, que la hizo llorar, no deja de ser un estímulo para una gimnasta superlativa que ha tenido pocas adversarias a su altura.





Tiene ante sí el reto de revalidar el título olímpico individual, algo que solo han logrado en toda la historia la rusa Larissa Latynina y la checa Vera Caslavska.





MARTA (BRA): SOLO LE FALTA EL ORO





Seis veces elegida por la FIFA como la mejor del mundo, Marta es una leyenda en activo del fútbol femenino. Máxima goleadora histórica de la Selección Brasileña y de los Mundiales, a la actual delantera del Orlando Pride todavía se le resiste ganar un gran trofeo con su país y a los 35 años busca acabar con esto.





Estos serán sus quintos Juegos Olímpicos, pero su reacción al conocer la convocatoria fue como si de la primera vez se tratara: “¡Es emocionante! Tenemos un orgullo enorme de vestir nuestra camiseta 'amarelinha' y representar a nuestro Brasil", dijo rozando el llanto en un vídeo compartido en redes sociales.





Viaja a Tokio ya con dos medallas de plata olímpicas en su haber -Atenas 2004 y Pekín 2008- y otro subcampeonato en el Mundial Mundial de China, en el que fue elegida Balón de Oro, por lo que el oro lo tiene entre ceja y ceja. París 2024 quizá se le quede lejos, lo que hace que su presencia en Tokio 2020 pueda ser una despedida.





HOMBRES





TRAYVON BROMELL: EL FAVORITO DE BOLT





En Tokio habrá atletas con más credenciales que Trayvon Bromell, como el gigante Ryan Crouser, que acaba de batir en Eugene el récord mundial de peso (23,37). Sin embargo, el de 100 metros es el título olímpico más apetecido del atletismo y tal vez el de mayor potencia mediática de todos los Juegos.





Bromell, campeón estadounidense y séptimo en la lista de todos los tiempos con 9.77 (la mejor del mundo, este año), ha sido señalado como favorito por el más grande de todos los tiempos, Usain Bolt, y hablando de velocidad pocas voces hay tan autorizadas como la del astro jamaicano.