Nadadores rusos suspendidos por dopaje podrán finalmente participar en JJOO

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) satisfizo el recurso presentado en el caso de los dos nadadores rusos Veronika Andrusenko y Alexandr Kudashev, que habían sido suspendidos temporalmente por violar las reglas antidopaje, de manera que podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.







Así lo afirmó hoy el presidente de la Federación Rusa de Natación, Vladímir Salnikov, a la agencia oficial RIA Nóvosti.







"Se satisfizo el recurso, nuestros deportistas Veronika Andursenko y Alexandr Kudashev podrán competir en Tokio", al levantarse la suspensión, dijo Salnikov.







El pasado miércoles la Federación Internacional de Natación (FINA) anunció la suspensión temporal de los dos nadadores rusos por haber violado las reglas antidopaje.







Según informó la FINA, la violación fue detectada con pruebas proporcionadas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en base a materiales recuperados del Laboratorio Antidopaje de Moscú.







"Siempre he defendido el deporte limpio. Nunca he violado las normas antidopaje. Continúo preparándome para los Juegos Olímpicos y espero que mi inocencia sea demostrada", dijo Andursenko el pasado jueves a RIA Nóvosti.







Indicó que las acusaciones tenían que ver con los años 2014 y 2015.







"Me siento genial. Por supuesto he creído que la justicia prevalecería y que sería absuelto como deportista que nunca usó nada" de dopaje, señaló este domingo Kudashevo a la misma agencia.