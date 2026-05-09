Tres países, una misma fiesta: las estrellas que cantarán en la apertura del Mundial

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¡La fiesta del fútbol ya tiene banda sonora! La FIFA ha decidido tirar la casa por la ventana para esta Copa del Mundo de 2026, y la verdad es que el despliegue de talento musical está a la altura del primer torneo con 48 selecciones. Desde el pop californiano hasta el reggaetón y el afrobeat, la inauguración promete ser un festival global antes de que ruede el balón.

La espera ha terminado para los fanáticos de la música y el deporte. La FIFA confirmó este viernes que Katy Perry será la gran protagonista de la ceremonia en Estados Unidos, presentándose en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, California, el próximo 12 de junio. Su actuación servirá como antesala de lujo para el debut de la selección estadounidense frente a su similar de Paraguay.

Sin embargo, Perry no estará sola. El escenario de California vibrará con una mezcla de géneros que refleja la diversidad del torneo: los raperos Future y Lisa, la sensación sudafricana Tyla, la estrella brasileña Anitta, el ícono del afrobeat Rema y el DJ Sanjoy completan un cartel diseñado para atraer a todas las latitudes.

El rugido del Estadio Azteca: México inicia la travesía

Un día antes, el 11 de junio, la historia se escribirá nuevamente en el mítico Estadio Azteca. Para el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, la organización ha preparado un show con un fuerte sabor latino y local.

El elenco en Ciudad de México incluye nombres de la talla de Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean y Lila Downs. Además, el rock y la cumbia estarán representados por dos instituciones: Maná y Los Ángeles Azules. Curiosamente, la cantante Tyla también hará acto de presencia en esta sede, convirtiéndose en una de las artistas con mayor visibilidad en el arranque mundialista.

Toronto se viste de gala con talento local

Canadá no se queda atrás y apostará por el orgullo nacional para su primer encuentro contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field. La ceremonia en Toronto contará con leyendas de la música canadiense como Alanis Morissette y Michael Bublé, acompañados por las potentes voces de Alessia Cara y Jessie Reyez.

El toque internacional en suelo canadiense lo pondrán Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream y, repitiendo tras los platos, el DJ Sanjoy. Esta combinación busca resaltar el carácter multicultural de Toronto, una de las sedes más vibrantes de esta edición.

Logística del espectáculo

Para quienes tengan la suerte de asistir a los estadios o planeen seguir la transmisión desde casa, la FIFA ha recordado que las ceremonias están programadas para comenzar exactamente 90 minutos antes del pitido inicial.

Este margen de tiempo permitirá un despliegue técnico sin precedentes en la historia de los mundiales, asegurando que la transición entre el espectáculo musical y el protocolo deportivo sea impecable. Con 48 naciones en competencia, el mensaje de la organización es claro: este no es solo un torneo de fútbol, es el evento cultural más grande del planeta.