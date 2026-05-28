Sin llamadas ni disculpas: la firme postura de Pochettino ante los cortes de Estados Unidos

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Mauricio Pochettino, actual director técnico de la selección masculina de Estados Unidos, se encuentra en el ojo del huracán mediático. El estratega argentino ha tenido que salir al paso para defender su controversial método al anunciar los descartes de cara a la Copa del Mundo.

En lugar de realizar las tradicionales y difíciles llamadas telefónicas, el entrenador optó por enviar notificaciones por correo electrónico. Esta vía fue la elegida para comunicar a varios futbolistas que su sueño de integrar la lista definitiva de 26 jugadores había terminado.

Un enfoque pragmático, pero doloroso

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el periodista Pablo Iglesias Maurer, Pochettino fue tajante respecto a su postura. "Los jugadores que no entraron en la lista no quieren oírme pedir disculpas", sentenció el técnico sudamericano.

El argentino aseguró que la responsabilidad de la selección le ha pasado factura a nivel personal, revelando que pasó dos semanas sin dormir. Confesó que la preocupación por los ausentes incluso le impide disfrutar plenamente del grupo que sí fue seleccionado.

Para Pochettino, llamar a los descartados habría sido un acto de puro egoísmo para limpiar su propia imagen. "Si llamo, es por mí mismo, para decir que soy muy humano y dar explicaciones. Eso es una tontería", añadió con firmeza.

Videos personalizados y una gala en Nueva York

A finales de la semana pasada, los 55 preseleccionados recibieron la notificación final sobre su futuro en el equipo nacional. Aquellos afortunados que sí aseguraron su boleto mundialista fueron sorprendidos con un emotivo mensaje en video grabado por el propio entrenador.

Aunque la lista final se filtró a los medios de comunicación el domingo, la presentación oficial se llevó a cabo el martes. El evento tuvo un marco espectacular, realizándose en un escenario montado frente al emblemático Puente de Brooklyn en Nueva York.

La ceremonia fue transmitida en vivo a nivel nacional por la cadena FOX. Para engalanar el momento, la cadena contó con la participación de verdaderas leyendas del fútbol estadounidense como Landon Donovan, Stu Holden, Alexi Lalas y Carli Lloyd.

El debate entre las leyendas del fútbol

Landon Donovan, quien vivió en carne propia el dolor de ser descartado para el Mundial de 2014 por Jürgen Klinsmann, aportó su perspectiva. En aquella dolorosa ocasión, el histórico delantero recibió la noticia mediante una tensa conversación cara a cara.

"No tener noticias suyas directamente podría ser algo bueno", reflexionó Donovan sobre el método digital de Pochettino. Sin embargo, matizó que la expectativa de una llamada personal depende en gran medida de la trayectoria y los años que el jugador haya dedicado al equipo.

Por su parte, Herculez Gómez, mundialista en Sudáfrica 2010, fue mucho más incisivo al evaluar la medida. Calificó los correos electrónicos como una forma "severa" de tratar a profesionales que han dejado "sangre y sudor" por la camiseta nacional.

Críticas corporativas y el reloj en marcha

Gómez hizo un énfasis particular en la sorpresiva omisión de Diego Luna, un jugador que había sido pilar en este nuevo proceso. Además, criticó a la Federación y a FOX Sports, acusándolos de explotar la imagen del joven para obtener ingresos publicitarios en anuncios del torneo.

A pesar de la avalancha de críticas y del debate generado, Pochettino se mantuvo estoico, insistiendo en que llamar a los 55 jugadores no era el camino correcto. Ahora, el cuerpo técnico se enfoca de lleno en blindar a su grupo de cara al torneo.

Cabe destacar que la lista actual no está escrita en piedra si ocurren imprevistos médicos graves. El técnico argentino podrá realizar cambios de emergencia en su plantilla hasta 24 horas antes del esperado debut frente a Paraguay, programado para el 12 de junio.