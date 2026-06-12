Mundial 2026: Vinicius Junior dice que "no estoy aquí para hacer el mejor jugador del torneo"

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En la víspera del esperado debut de la selección brasileña en el Mundial 2026, Vinícius Junior asumió los focos de la prensa internacional con un discurso cargado de madurez y un objetivo colectivo inquebrantable. Desde el MetLife Stadium, el actual portador del dorsal "7" de la Canarinha dejó claro que sus aspiraciones individuales quedan en un segundo plano cuando se trata de devolverle la gloria a su país.

"No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane. Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó de manera tajante el delantero del Real Madrid, quien aseguró encontrarse "en el momento más especial e importante" de su carrera profesional, alcanzando un estado físico y técnico ideal tras una temporada regular libre de lesiones en el fútbol europeo.

La fórmula Ancelotti y el factor Neymar

Uno de los puntos clave en la intervención del atacante fue su reencuentro en el banquillo nacional con Carlo Ancelotti. Vinícius no escatimó en elogios para el estratega italiano, asegurando que volver a estar bajo su tutela le otorga "mucha confianza" para replicar con la absoluta los éxitos continentales y globales conquistados en la disciplina del conjunto blanco.

"Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante", agregó el futbolista, quien además se tomó un momento para repasar la actualidad de dos figuras clave en su entorno.

Asimismo, sobre Neymar señaló que espera de que se recupere pronto de su lesión en el gemelo, "Vini" confesó su profunda admiración por el astro paulista: "Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar".

Al ser cuestionado sobre el reciente anuncio del Real Madrid respecto al regreso de José Mourinho a la dirección técnica institucional, el extremo rechazó tajantemente emitir valoraciones, señalando que en este momento "solo está centrado" en la Copa del Mundo.

El peligro de Marruecos y el borrón y cuenta nueva

Brasil iniciará su camino dentro del Grupo C enfrentando a un rival de cuidado. El delantero advirtió que el conjunto africano ha evolucionado "mucho" en el plano internacional y cuenta con una plantilla "excelente".

"Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió (en Qatar 2022). Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", analizó minuciosamente. Finalmente, Vinícius sentenció que de nada sirve mirar al pasado inmediato en el balompié de selecciones: "Ahora poco importa quién fue el último campeón de la Eurocopa o de la Copa América; en un Mundial todas las selecciones empiezan desde cero", reseñó EFE sobre lo que dijo el futbolista.