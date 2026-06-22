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El impacto de Lionel Messi en la Selección Argentina trasciende los números convencionales. Entre las Copas del Mundo de 2022 y 2026, el capitán del conjunto albiceleste asumió la responsabilidad ofensiva del equipo de una manera sin precedentes, convirtiendo 12 de los 20 goles totales anotados por su selección en ese periodo. Esta cifra representa el 60% de la producción goleadora del equipo en las citas máximas.

El camino hacia la efectividad en las redes

La racha goleadora de Messi abarca compromisos decisivos ante rivales de diversas confederaciones. Durante el Mundial de Qatar 2022 y el proceso subsiguiente hasta el torneo de 2026, el atacante vulneró las porterías de selecciones como Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. A este registro se suman los encuentros disputados frente a los combinados de Argelia y Austria, donde el diez mantuvo su vigencia en el marcador.

Un registro histórico en torneos oficiales

Este volumen de anotaciones sitúa al delantero en la cúspide de los registros históricos del fútbol argentino. Ningún otro futbolista en la era moderna del seleccionado nacional había concentrado tal porcentaje de anotaciones en un tramo de torneos mundiales. El rendimiento de los delanteros complementarios y las variantes tácticas del cuerpo técnico se estructuraron para maximizar la presencia de Messi en el área rival.

Los números detrás del capitán