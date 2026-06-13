Mundial 2026: Se hace justicia en Kansas City tras robo a Inglaterra

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La Policía de Kansas City recuperó este sábado la mayor parte del material deportivo robado la noche del viernes a la selección de Inglaterra, mientras el equipo transfería su equipamiento desde Florida hacia su base permanente para el Mundial 2026.

El incidente ocurrió en el complejo deportivo Swope Soccer Village cuando personal de la Federación Inglesa (FA) descargaba una furgoneta. El sargento Phil DiMartino informó que dos personas se encuentran bajo custodia.

Aunque la Federación Inglesa evitó dar detalles por la investigación en curso, fuentes del medio de comunicación estadounidense, ESPN y medios británicos, señalaron que entre los objetos sustraídos se encontraban balones, material de entrenamiento y botas de los futbolistas.

El alcalde de la ciudad, Quinton Lucas, confirmó que autoridades locales, estatales y federales trabajan en el caso para determinar si existen más implicados.

Sin alteraciones en la agenda de Tuchel

A pesar del mal rato logístico, la selección comandada estratégicamente por el técnico alemán Thomas Tuchel mantuvo en pie su agenda y realizó este sábado su primera sesión de entrenamiento a puertas abiertas en las instalaciones de Kansas City.

Cabe destacar que Inglaterra eligió esta ciudad como su base permanente debido a su posición geográfica estratégica, a pesar de que no disputará ningún partido de la primera etapa en dicha localidad. El calendario de los Tres Leones en el Grupo L arrancará de la siguiente manera: