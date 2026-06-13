Mundial 2026: Roban todo el equipamiento de la selección de Inglaterra en su traslado a Kansas

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Lo que debía ser un traslado de rutina dentro de la logística de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se ha transformado en una auténtica pesadilla para la selección nacional de Inglaterra. El conjunto británico ha quedado prácticamente "con las manos vacías" luego de ser víctima de un masivo robo de su equipamiento deportivo y estratégico mientras se movilizaban desde el estado de Florida hacia su nueva sede en Kansas.

Un camión saqueado: Se llevaron hasta las pizarras

De acuerdo con los reportes iniciales, los delincuentes interceptaron o violentaron el vehículo de carga pesada que transportaba la logística de los dirigidos por Gareth Southgate. El inventario de las pérdidas es devastador para el funcionamiento diario del equipo:

Logística de campo: Desapareció la gran mayoría de los balones de juego, conos, estacas y barreras de entrenamiento.

Herramientas técnicas: Todo el material audiovisual y las pizarras tácticas utilizadas por el cuerpo técnico para desglosar las estrategias de los partidos fueron robadas.

Pérdida histórica: El botín de los asaltantes incluyó de igual manera la mayor parte de los trofeos, galardones y distinciones individuales/colectivas que la delegación cargaba consigo durante la gira mundialista.

El robo no solo representa un golpe económico de miles de dólares en tecnología y ropa deportiva de la marca patrocinante, sino un severo contratiempo logístico, ya que gran parte del material tecnológico confiscado contenía especificaciones personalizadas para los jugadores.

Una carrera contra el reloj en Kansas

Con un partido crucial en el horizonte del Grupo mundialista, la delegación inglesa se encuentra en este instante en una carrera desesperada contra el tiempo. Los utileros y directivos de la FA están moviendo cielo y tierra en territorio estadounidense para intentar hacer dos cosas en paralelo: colaborar con las autoridades policiales locales para intentar recuperar los artículos originales y, de manera más realista, activar un plan de contingencia de emergencia con proveedores locales y patrocinadores para reemplazar absolutamente todo el material antes de la próxima sesión oficial de entrenamientos.

Por ahora, reina la incertidumbre sobre cómo afectará este insólito incidente el estado anímico y la preparación física en cancha de una de las selecciones favoritas al título. El búnker inglés en Kansas permanece bajo estricta seguridad mientras se esperan declaraciones oficiales de la FIFA ante este inédito fallo de seguridad en el transporte mundialista.