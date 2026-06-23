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Mundial 2026: Esta edición ya es histórica y este dato lo confirma

La jornada del Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con cuatro partidos más programados

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Meridiano

Lunes, 22 de junio de 2026 a las 10:23 pm
Mundial 2026: Esta edición ya es histórica y este dato lo confirma
Foto: Cortesía
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La jornada de este lunes 22 de junio del Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá dejó momentos realmente emocionantes para todos los seguidores del balompié, justamente con las actuaciones memorables de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

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El primero marcó un doblete ante Austria para convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos, superando a Miroslav Klose; el segundo también marcó dos e igualó al propio delantero alemán en el segundo lugar de esa clasificación, mientras Haaland firmó dos dianas para vencer a Senegal (3-2).

Estos tres han hecho que la edición mundialista ya haya cobrado un hito histórico y que ya entre dentro de las más memorables de los últimos tiempos. Precisamente, hay un dato que lo confirma.

Mundial 2026: ¿Qué dato confirma a esta edición entre las mejores?

La estadística la puso sobre la mesa Mister Chip, un reconocido estudioso de los datos y que compartió en su cuenta en la red social X (antes Twitter) un registro realmente impresionante.

Y es que el español apuntó que esta: "Copa del Mundo 2026 ya tiene 3 jugadores con 4+ goles en sus dos primeros partidos".

  • Leo Messi (5).
  • Kylian Mbappé (4)
  • Erling Haaland (4).

Con esos números, Mister Chip apunto que: "Es la SEGUNDA edición en la que sucede algo así y la primera desde Suiza 1954 (Kocsis, Probst y Morlock)", algo que definió posteriormente como "puro cine".

La buena noticia es que al Mundial 2026 aún le queda muchísimo recorrido y estos datos aún puede seguir escribiéndose para hacer de esta edición aún más memorable de lo que ya está siendo.

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