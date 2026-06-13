Mundial 2026: Encuentran un cadáver cerca de la concentración de Irán

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Siguen las polémicas fuera de los terrenos de juego. La tranquilidad que rodeaba la preparación de la selección de Irán rumbo a su estreno en el evento mundialista se vio alterada por un hecho que ha causado impacto en Tijuana, México.

Durante la jornada del viernes 12 de junio, autoridades locales intervinieron en una zona cercana al centro donde el combinado asiático realiza sus entrenamientos tras el hallazgo de una persona sin vida dentro de un vehículo.

El suceso ocurrió en las inmediaciones del Estadio Caliente, complejo que sirve como base de operaciones para el equipo dirigido por Amir Ghalenoei. La noticia se propagó rápidamente entre medios locales y aficionados, especialmente por producirse a escasos días del primer compromiso mundialista de la selección iraní.

Mundial 2026 - Irán

Según las primeras informaciones difundidas, el cuerpo fue localizado dentro de una camioneta de color gris estacionada en el aparcamiento de un supermercado cercano y que, según los testigos que se encontraban en la zona, señalaron que el vehículo llevaba varios días sin movimiento, algo que llamó la atención de las autoridades.

Las mismas versiones indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición cuando fue descubierto. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento.

Por el momento, no existe información que relacione el caso con integrantes de la delegación iraní o con actividades vinculadas al Mundial. Sin embargo, la cercanía del hallazgo con el centro de entrenamiento del equipo ha convertido el episodio en un tema de gran interés mediático y no es para menos.

Finalmente, la selección de Irán mantiene su agenda y enfoque deportivo enfocada en el encuentro frente a Nueva Zelanda, previsto para el próximo martes 16 de junio, en el que buscará dar la sorpresa en esta nueva edición de la cita mundialista.