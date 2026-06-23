Mundial 2026: Conoce los 6 récords que rompió Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, demostró que la edad es apenas un número cuando se combina talento con una ética de trabajo inigualable. Tras su doblete frente a Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K, el luso ha dejado una estela de récords que será difícil de igualar en las próximas décadas.

La actuación del capitán portugués en Houston ha dejado seis marcas que certifican su estatus como uno de los futbolista más dominantes de la historia.

Los récords de CR7 con su doblete

Máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales

Cristiano Ronaldo ha superado oficialmente la marca de Eusébio, convirtiéndose en el artillero luso más prolífico en toda la historia de las Copas del Mundo (10 tantos).

Doblete más veterano

Con 41 años y 138 días, CR7 es ahora el goleador más veterano en firmar un doblete en una Copa del Mundo, superando los 38 años y 363 días que registró Lionel Messi apenas unos horas atrás ante Austria.

Goleador más veterano de Portugal

El capitán superó el récord de Pepe (39 años y 283 días en 2022) para convertirse en el jugador de mayor edad en anotar para la selección portuguesa en la historia del torneo.

Leyenda de seis ediciones

Se consolida como el primer jugador en la historia del fútbol en marcar en seis Copas del Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Longevidad goleadora

Con 20 años y 11 días entre su primer gol mundialista (2006 vs. Irán) y este doblete, Cristiano Ronaldo iguala la marca de mayor lapso temporal entre el primer y último gol anotado en el torneo, compartiendo el récord con Lionel Messi (2006-2026).

Máximo goleador del fútbol

Con estos dos tantos, el delantero alcanza los 974 goles en su carrera profesional, reafirmándose como el máximo goleador en la historia del fútbol y extendiendo su propia marca personal.