Mundial 2026: ¡Chequeo sorpresa! La FIFA realiza control antidopaje a España

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La tranquilidad de la concentración de la Selección Española se vio alterada este martes por una visita inesperada.

Según ha informado el programa El Chiringuito de Jugones, representantes médicos de la FIFA se personaron en las instalaciones donde se hospeda el combinado nacional para llevar a cabo un control antidopaje sorpresa a cinco integrantes de la plantilla.

Aunque la noticia ha generado una lógica expectación entre los aficionados y la prensa desplazada, desde la Federación Española de Fútbol se mantiene una calma absoluta.

Estas visitas son parte integral de los controles que la FIFA implementa durante la fase de grupos del Mundial 2026, con el fin de garantizar la integridad competitiva y asegurar que todos los deportistas cumplan con los estándares exigidos por el código mundial antidopaje.

Protocolo estándar bajo la lupa

Hasta el momento, la identidad de los cinco jugadores seleccionados para pasar por este proceso permanece bajo estricta confidencialidad, tal como dictan las normas de protección de datos y el propio protocolo de la máxima entidad del fútbol mundial.

Este tipo de actuaciones "por sorpresa" son herramientas habituales en los torneos organizados por la FIFA. El organismo pretende con estos tests evitar cualquier tipo de irregularidad, asegurando que el despliegue físico y táctico que se está viendo en esta edición mundialista esté libre de cualquier ayuda externa prohibida.

España, que continúa preparando sus próximos compromisos en esta Copa del Mundo, ha colaborado con total transparencia y rapidez para que los delegados de la FIFA pudieran ejecutar su trabajo sin contratiempos.

Con esta inspección, la "Roja" cumple con los requerimientos necesarios para seguir compitiendo al más alto nivel en un torneo que, hasta ahora, se ha destacado por el férreo control sobre la salud y la transparencia de todos sus participantes.