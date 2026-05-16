Animales "oráculo": ¿Quién será el sucesor del Pulpo Paul para el Mundial 2026?

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Se acerca el evento deportivo más esperado del año: el Mundial 2026. Y mientras más está aquí la gran fiesta futbolera, empiezan a aflorar en muchos las tradiciones adquiridas a lo largo de los años.

Una de ellas desde hace un tiempo está en los animales a los que algunos les han confiado la suerte de los partidos o creen que tienen poderes para lograrlo.

Por ejemplo, este tipo de tendencias se hicieron muy virales con el recordado Pulpo Paul, que murió en 2010 y desde entonces cada Copa del Mundo ha tenido "oráculos" locales o herederos a ese trono.

En esa lista se pueden incluir ejemplos como el gato Aquiles en Rusia 2018 o el tapir Manolo en 2022, pero lo cierto es que ninguno ha logrado el impacto que en su día generó Paul, mucho menos han logrado igualar su racha de aciertos.

Mundial 2026: ¿Quién será el heredero?

A decir verdad, un punto que debe ser aclarado es que la FIFA nunca nombra "animales videntes" de forma oficial, pero ese fenómeno se da de forma natural entre los que siguen los eventos mundiales.

En este momento no habría como un 'animal' más seguido, más bien se espera que esa tradición se repita a nivel local a distintos zoológicos, acuarios y redes sociales.

A lo que se de el inicio del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, en muchos países se presentarán a sus propios animales locales, con miras a encontrar al heredero de Paul, que adivine los resultados con el método de las cajas de comida.