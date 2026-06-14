WEC: Toyota #7 se lanza una remontada histórica en las 24 Horas de Le Mans

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Lo que parecía una misión imposible para el carro #7 de 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 se hizo realidad; este domingo 14 de junio el equipo de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries lo graron un triunfo increíble en las 24 Horas de LeMans, tercera carrera de la temporada 2026 del Mundial de Resistencia (WEC).

El carro #7 logró una remontada desde el puesto 12 de la grilla, pero la gestión de carrera de Toyota fue incríble, ya que se enfocó en stints largos para recortar diferencia con Cadillac y BMW, las cuales pese a tener mejor ritmo, la estrategia los relegó en la clasificación, sobre todo a la marca estadounidense que quedó fuera del podio.

Para Mike Conway, Kamui Kobayashi es su segundo triunfo en el legendario circuito de la Sarthe, ya que ganaro con Toyota en 2021, mientras que Nyck de Vries se quita el peso de la historia y logra su primer triunfo en la categoría.

La marca asiática no ganaba las 24 Horas de Le Mans desde el año 2022. Además, es su sexto triunfo en el evento e iguala a Bentley en el quinto lugar histórico de ganadores de esta carrera. Asimismo, Japón como país ha ganado en ocho ocasiones la carrera francesa.

Este resultado corta una racha de tres años de triunfos de Ferrari en la prueba de resistencia más famosa de la historia de los deportes a motor y que completa la Triple Corona del automovilismo con las 500 Millas de Indianápolis en Indycar y el Gran Prmeio de Mónaco de Fórmula 1.