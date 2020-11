Sainz: "Mi reto ahora es el Dakar, probablemente dentro de poco tenga otros"

Motores

Jueves 5| 6:35 am





El piloto español de rallys Carlos Sainz, triple campeón del Rally Dakar (2010, 2018 y 2020) y doble campeón mundial de rallyes (1990 y 1992), aseguró que su reto esta temporada sigue siendo el Rally Dakar, aunque admitió que "probablemente dentro de poco tenga otros retos" que no quiso especificar.



"Yo creo que en la vida todos tenemos retos, ilusiones, situaciones que generan interés y ganas por participar en algo. En este momento es el Dakar, probablemente dentro de poco tenga otros retos, no es seguro, pero probablemente lleguen", aseguró el piloto, en un acto en Madrid de una marca relojera de la que es embajador.



El piloto madrileño no llegó a aclarar de qué se trataría ese nuevo reto. "No lo puedo decir todavía, no es seguro", explicó, para después asegurar que ese otro reto es "independiente" de su continuidad en el Dakar, cuya próxima edición disputará del 3 al 15 de enero de 2021. "Puede pasar o no puede pasar, pero es independiente", afirmó.



Sainz, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, una gala "emocionante" que estuvo "francamente muy bien organizada" pese a las circunstancias sanitarias provocadas por la pandemia de coronavirus, se mostró positivo respecto a que se dispute el Dakar pese a la covid-19.



"Soy optimista, creo que tomando todas las medidas que hagan falta o más, la vida tiene que seguir y el Dakar es desde luego parte de mi vida y del deporte internacional. El año pasado se hizo antes justo de toda esta problemática, y hablando con David Castera (director) cuentan con que se haga, evidentemente con esa burbuja, haciendo test, espero que se pueda hacer", consideró.



El madrileño aseguró que cada año al acabar el Dakar se plantea si ha "disfrutado", ha sido "competitivo" y ha "estado a la altura". "Cuando todas esas preguntas se decantan hacia un lado piensas si repites o no", explicó.



La situación sanitaria da al piloto de 58 años incluso "más ganas" de participar en el próximo Dakar. "Con esta situación tan desagradable hemos estado tanto tiempo en casa que me parece que es ayudar de alguna manera a que la vida siga. No podemos estar parados, que la vida deportiva, económica, social, tiene que seguir", opinó.



Sainz ya ha podido probar su nuevo Mini, con el que estuvo entrenándose en el campo militar de El Goloso, al norte de Madrid. "Probamos un día, teníamos una serie de dudas y nos vino bastante bien", aseguró.



La pandemia "no va a ser una excusa" para su preparación, ni la física ni la competitiva, aunque no ha podido disputar el Rally de Marruecos por su cancelación, sí disputó el Andalucía Rally en el que fue segundo en la general, y espera correr dos carreras cortas en Arabia Saudí en diciembre, para probar el coche en las mismas condiciones que afrontarán en el Dakar en enero.



En cuanto a sus posibles rivales, el triple campeón del Dakar afirmó que le preocupan "todos", entre los que destacó al francés Sebastien Loeb y el español Nani Roma, en el equipo Bahrain Raid Xtreme, que bajo su punto de vista ha hecho "un gran coche".



"Respecto al cuarto título, claro que sueño con ganar el cuarto Dakar: lo visualizas, te lo imaginas al lado de los otros trofeos en casa, pero con eso no basta, hay que hacer lo que toca antes, durante y las cosas tienen que salir bien y en una carrera de 13 días pueden pasar tantas cosas, basta un solo error de conducción o navegación para todo el trabajo vaya a freír gárgaras", dijo.



Sainz auguró una competencia "más dura" en los coches, con los rivales de otros años como el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), el francés Stephane Peterhansel, su compañero en Mini y el nuevo equipo de Loeb y Roma, durante la presentación del modelo 'Carrera' de la marca de relojes suiza Tag Heuer, de la que es embajador. / EFE