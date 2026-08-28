MotoGP: Batalla por el título llega a MotorLand al rojo vivo (Horarios para Venezuela)

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El Campeonato del Mundo de Motociclismo reanuda la acción del 28 al 30 de agosto con la celebración del Gran Premio de Aragón. La cita en el emblemático circuito de MotorLand representa la decimotercera fecha de la temporada 2026 y marca formalmente el arranque de la segunda mitad del calendario en las tres categorías del certamen.

Esta carrera está presente en el Mundial de forma ininterrumpida desde 2010, es un escenario de 5,08 kilómetros de longitud, con 17 curvas (7 a derecha y 10 a izquierda). El campeoanto de MotoGP desembarca en suelo aragonés con una paridad máxima, ya que apenas 41 puntos separan a los cinco primeros clasificados de la tabla general.

Así llegan los principales contendientes a la contienda: Jorge Martín (Aprilia), comanda la clasificación general con 31 puntos de margen tras un resultado redondo en Gran Bretaña, luego que sus rivales principales quedaran de tras de él.

Marco Bezzecchi (Aprilia) se ubica como escolta del campeonato, ratificando que el italiano vuelve a tomar ritmo tras una caída. El tercero en disputa, Ai Ogura, pero el japonés del equipo SuperFile Trackhouse no será parte de la grilla de este fin de semana por una lesión. Marc Márquez (Ducati) marcha cuarto a 40 puntos de la cabeza.

El piloto de Cervera busca dar un golpe sobre la mesa en un trazado donde acumula siete victorias. Fabio Di Giannantonio (VR46) acecha a todos desde la quinta casilla, situado a tan solo 41 unidades del liderato. Otro que podría enganchrse a esta lucha, es Raúl Fernández (SuperFile) que viene de ganar su primera de la temporada en Silverstone.

Así que la cita para Venezuela comienza el sábado con la pole position a las 4:50 de la mañana, ese mismo día será la carrera sprint en Aragón a las 9:00 de la mañana. El domingo las luces verdes del Gran Premio se encenderá para Moto3 a las 5:00 am; Moto2 a las 6:15 am y MotoGP a las 8:00 am.

Así marcha el Campeonato Mundial