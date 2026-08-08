MotoGP: Jorge Martín acaba con esta hegemonía de Ducati en la sprint de Gran Bretaña

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El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha dominado de principio a fin la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Silverstone, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Martín con el triunfo se convirte en el pirmer piloto no Ducati en ganar la sprint en Silverstone, ya que la marca italiana había ganado las tres primeras ediciones de la carrera corta del día sábado.

Asimismo, el espñaol llegó a 19 victorias en la carrera sprint e iguala a su compatriota Marc Márquez en la cima de este renglón que se empezó a contabilizar desde 2023.

La otra cara de la moneda la vivió Ducati: la mala gestión y el excesivo desgaste del neumático trasero blando lastraron por completo a sus pilotos. Fabio di Giannantonio cayó hasta la quinta plaza, mientras que Marc Márquez terminó firmando una discreta novena posición tras perder terreno de forma progresiva.

Peor le fue a Francesco 'Pecco' Bagnaia, que cruzó la meta en un lejano decimoséptimo lugar, y a Raúl Fernández, que se fue al suelo tras una mala salida cuando peleaba en las posiciones de cabeza.