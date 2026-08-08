MotoGP: Jorge Martín impone récord en la pole position de Gran Bretaña

Suscríbete a nuestros canales

Jorge Martín conquistó su primera pole position en la categoría reina en el circuito de Silverstone, marcando además un nuevo récord absoluto con un tiempo de 1:56.160. Con este resultado, el piloto madrileño suma la 22 pole de su trayectoria en MotoGP y la 43 en el campeonato del mundo.

La clasificación estuvo dominada por el ritmo de las Aprilia RS-GP, que mostraron evoluciones aerodinámicas como los nuevos apéndices en el basculante probados en la moto de Martín.

La lucha por la primera posición vio caer progresivamente la marca del circuito: tras el registro de 1:56.280 fijado por Marco Bezzecchi el viernes, Raúl Fernández detuvo el crono en 1:56.181 durante los últimos minutos de la Q2, antes de que Martín sellara el registro definitivo en su intento final.

La primera fila de la grilla de salida estará ocupada íntegramente por monturas Aprilia, con Raúl Fernández en segundo lugar y Ai Ogura completando el trío de cabeza. Detrás formarán Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Marc Márquez en la segunda línea.

Previamente, en la Q1, Franco Morbidelli e Iker Lecuona obtuvieron el pase a la lucha por la pole, mientras que Fabio Quartararo quedó eliminado por 50 milésimas y Francesco Bagnaia no logró encontrar ritmo tras verse obligado a abortar sus intentos de vuelta rápida.

Este sábado a las 11:00 am se realizará la carrera sprint, mientras que el domingo se largará el Gran Premio a partir de las 8:00 de la mañana, hora de Venezuela.