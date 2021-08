Martín "nueva pole" y récord

Moto GP

Sábado 14| 9:43 am





El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió su segunda "pole position" consecutiva al ser el más rápido de entrenamientos para el Gran Premio de Austria de MotoGP y, de paso, establecer un nuevo récord absoluto del circuito Red Bull de Spielberg al rodar en 1:22.643.



Martín, que llegó desde la primera clasificación, superó "in extremis" sobre la misma bandera de cuadros al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que hasta ese momento había conseguido un nuevo récord del circuito de 1:22.677 que parecía ya imbatible, pero no fue así y el español volvió a erigirse en protagonista.



No estuvieron muy afortunados en los cuartos entrenamientos libres, previos a las clasificaciones, los españoles Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) e Iker Lekuona (KTM RC 16), que se cayeron en la siempre complicada curva tres del trazado austríaco, en ambos casos al perder adherencia en el tren delantero de sus motos.



Poco después también se fue al suelo Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), vencedor del anterior Gran Premio de Estiria, en su caso en la curva cuatro y de una manera un tanto "tonta", pues se salió de la pista y consiguió controlar inicialmente la moto pero al intentar girarla al final de la frenada acabó cayendo.



Al final el mejor tiempo lo volvió a conseguir el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que ya fue el más rápido en los primeros libres con récord absoluto incluido, si bien estas son unas pruebas que, por disputarse más o menos a la hora de la carrera, sirven, sobre todo, para conseguir un buen ritmo para la misma, por lo que no es de extrañar que no se registren tiempos relevantes.



Jorge Martín salió dispuesto en la primera clasificación a lograr su pase a la siguiente y enseguida se puso líder a pesar de contar con una sola moto, mientras sus mecánicos intentaban arreglar a tiempo la otra, con la que se cayó en los cuartos libres.



Tras la estela de Jorge Martín (1:23.396) pero a tres décimas de segundo, se colocó Alex Rins (Suzuki GSX RR) con 1:23.781 primero y 1:23.596 después, con Alex Márquez (Honda RC 213 V) pegado a él a escasamente 11 milésimas de segundo, si bien poco después fue superado tanto por el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) como por el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).



Martín marcó sendos mejores tiempos en dos vueltas consecutivas, 1:23.317 y 1:23.197 para consolidar su primera posición y ser junto a Miquel Oliveira los que pasasen a la segunda clasificación al dejar fuera el portugués al español Alex Rins.



A las primeras de cambio de la segunda clasificación fue Johann Zarco quien se puso al frente de la clasificación (1:23.984), el único en rodar en ese segundo en las vueltas iniciales y al que luego se sumaron Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y el resto de pilotos.



En la tercera vuelta Fabio Quartararo batió el récord del circuito al rodar en 1:22.677, en lugar del 1:22.827 que hizo ayer Johann Zarco en los primeros libres, perseguido por Jorge Martín a más de tres décimas de segundo, 1:23.037, y con Zarco ya a más de siete décimas de segundo, tercero, una posición que le arrebataron tanto el italiano "Pecco" Bagnaia como el español Joan Mir.



El último minuto deparó no pocas novedades y la primera de ellas la segunda "pole position" consecutiva en MotoGP, perseguido por Fabio Quartararo y "Pecco" Bagnaia, mientras que en la segunda línea de salida estarán Johann Zarco, Marc Márquez y Jack Miller.



En la tercera línea estarán el campeón del mundo en título, el español Joan Mir, Aleix Espargaró y Miguel Oliveira, con el surafricano Brad Binder, el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y el japonés Takaaki Nakagami en la cuarta.



Martín, que el pasado fin de semana ganó tras conseguir la "pole position", dispone de una gran oportunidad para repetir victoria en el mismo escenario que le coronó vencedor hace siete días. EFE